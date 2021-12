Pedro Castillo no define aún cambios en el gabinete

El mandatario Pedro Castillo todavía no resuelve los cambios en su gabinete ministerial, pese a que había asegurado a algunos congresistas que los haría antes de Navidad. Incluso para el Ministerio de Educación, con su titular censurado hace casi una semana, no se conoce reemplazo más allá de algunas opciones.

“No es una promesa, es un compromiso con el país [hacer cambios en el gabinete]. En los próximos días, lo ha manifestado en la reunión. [...] Efectivamente, antes de Navidad”, había contado el legislador acciopopulista Raúl Doroteo hace semanas sobre el diálogo de su bancada con el jefe del Estado.

Sin embargo, ha pasado la fiesta navideña sin dar cambios en el gabinete, sino con una censura del Congreso al ministro de Educación, Carlos Gallardo.

La titular de Cultura, Gisela Ortiz, estima que el reemplazo en Educación se discutiría todavía el próximo miércoles con el gabinete, pese a que la censura se efectuó el pasado martes 21.

“Yo creo que esta semana, en el Consejo de Ministros del miércoles, será un tema a conversar. No se ha socializado ningún nombre. Sin duda, la persona que sea designada debe tener todas las competencias necesarias”, dijo a la prensa.

Además de Gallardo, según algunas fuentes del Gobierno, se buscarían variaciones en los sectores Energía y Minas, Defensa, Transportes y Vivienda.

La distancia entre Castillo y su primera ministra, Mirtha Vásquez, abona a la idea de un cambio en la jefatura del equipo ministerial. El titular de Salud, Hernando Cevallos, era visto como su posible reemplazo, pero él dice no estar interesado.

Cevallos y la mirada a PCM.

“No he recibido una oferta como esa. Me parece que Mirtha Vásquez está muy bien, hay que darle continuidad al Gobierno. Francamente está fuera de agenda ese tema, no está en mi análisis personal, yo estoy muy preocupado por la pandemia”, adujo Cevallos en Canal N.

El martes 21, en una reunión de Castillo con la lideresa izquierdista Verónika Mendoza y figuras de su grupo, como los ministros Pedro Francke (Economía) y Anahí Durand (Mujer), se refirieron a un gabinete social, en el que representantes de organizaciones sociales planteen demandas al Gobierno, según fuentes cercanas al Ejecutivo. Niegan haber hablado de puestos en el gabinete u otro espacio.

Mendoza y gabinete social.

En la semana anterior, el jueves 16, Castillo se había juntado con los exministros de Economía Alonso Segura, Waldo Mendoza, Claudia Cooper y Miguel Castilla. Por esto, corrió la versión de un posible cambio de Francke. Con Segura, el mandatario ya había conversado antes de asumir la presidencia.

“Nuevo Gabinete no debiera tener la misma composición y proporción que el actual, que condujo a cometer errores al Gobierno, poniéndolo a tal peligro de una vacancia que para el enemigo político sigue estando en su agenda de baja intensidad”, tuiteó Cerrón este sábado 25.

El congresista de Perú Libre Alfredo Pariona, del ala cerronista, aceptó que “de manera particular” hay nombres que pueden sugerirle al mandatario para los nuevos integrantes del gabinete, y que se los harían llegar cuando este los convoque.

En los próximos días, Castillo debe definir cómo quedará su gabinete ministerial para enfrentar un inicio del 2022 en que no cesarán los cercos políticos.

Gallardo aún sin reemplazo.

Decisiones pendientes contra el reloj

Mañana se cumple una semana desde que el Congreso censuró a Carlos Gallardo del cargo de ministro de Educación. El presidente Pedro Castillo aceptó su renuncia el viernes pasado.

Otro asunto pendiente del mandatario es responder sobre las visitas que recibió en el inmueble que usaba en el distrito limeño de Breña. Han pasado tres semanas desde que los voceros de partidos políticos, luego de reunirse con Castillo, anunciaron que este se comprometió a entregar la relación de esas reuniones extraoficiales. Sin embargo, el Ejecutivo continúa sin dar esta información.