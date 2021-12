Montoya: Seguir hablando de vacancia de manera irresponsable genera inestabilidad

El vocero de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, precisó que su agrupación política no apoyará una próxima moción de vacancia si fuera presentada contra el presidente de la República Pedro Castillo, ya que considera que es necesario esperar los resultados de las indagaciones fiscales para poder proceder.

“Cuando tengamos las cosas claras, que no va a ser en pocos días porque la investigación fiscal va a demorar seguramente, vamos a tener las cosas claras para tener un análisis político de los resultados (...) Vamos a generar inestabilidad en el país si seguimos hablando de la vacancia de manera irresponsable ”, sostuvo Montoya en diálogo con Exitosa.

El parlamentario señaló que iniciar un proceso para destituir al mandatario no debería ser tomado a la ligera ni que sea por “un capricho”.

“ Nosotros no vamos a pronunciarnos sobre una vacancia en el corto plazo, me refiero a esta semana que viene. O sea, ha habido demasiado ruido político y demasiada información que viene apareciendo día a día. Hay que tener un análisis completo desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político. Eso no se puede hacer de un día para otro por un capricho o por la disposición de alguien de afuera”, enfatizó.

En ese sentido, el legislador por Renovación Popular dijo que tendría que hacerse de “forma racional. Nosotros no vamos a apoyar ninguna vacancia en estos próximos días, de ninguna manera”.

Última moción de vacancia rechazada

El pasado 7 de diciembre, el pleno del Congreso rechazó por mayoría la admisión de la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. La iniciativa fue presentada por la parlamentaria de Avanza País, Patricia Chirinos. Frente a ello, Jorge Montoya manifestó que es importante que no se actúe por “pasión”, ya que podría generar errores irreversibles en el país.