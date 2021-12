Congresista Héctor Acuña informó que ha dado positivo por COVID-19

El congresista Héctor Acuña, de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), ha contado que se infectó con el coronavirus, por lo que está pasando la debida cuarentana. Indicó que se encuentra con síntomas leves y pidió que no se baje la guardia. Resaltó, de igual modo, que las vacunas contra la COVID-19 salvan vidas.

”Quiero informar que he dado positivo a la COVID-19, por lo que me mantengo en aislamiento y siguiendo estrictamente los protocolos sanitarios. Gracias a Dios, con síntomas leves. No bajemos la guardia, recuerden que la vacuna salva vidas”, expresó en su cuenta de Twitter.

Acuña Peralta no es el único legislador apepista que se ha contagiado del coronavirus. Según informó RPP, su colega de bancada Gladys Echaíz, presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso de la República, también se ha enfermado de la COVID-19.

Además, la estación radial pudo conocer que el asesor principal de la Comisión de Justicia, Hugo Badajoz, y el asesor de comunicaciones, Raúl Sánchez, han dado positivo por el mencionado virus. El mismo medio indicó que la fuente del Legislativo que confirmó la información aseguró que todos ellos se encuentran aislados y estables en cuanto a su salud.

Quienes también se han infectado recientemente con este coronavirus han sido los congresistas izquierdistas Guillermo Bermejo, de Perú Libre, y Sigrid Bazán, de Juntos por el Perú.

“Quiero informar que acabo de dar positivo para COVID-19. Inmediatamente, y en cumplimiento de los protocolos establecidos, ya empecé una estricta cuarentena. Asimismo, se están realizando las acciones correspondientes luego de identificado el cerco epidemiológico”, indicó Bazán el 18 de diciembre.

Días después, el 22 de diciembre, Bermejo manifestó: “Acabo de dar positivo a la covid. Estaré aislado 14 días. Mil disculpas con quienes teníamos agenda de trabajo. Ya saldremos de esta y volveremos a la batalla”.

Tras el contagio de Bazán, el Parlamento ya ha anunciado un reforzamiento de medidas sanitarias. Una de ellas es que quienes no estén vacunados con las dos dosis no podrán ingresar al Palacio Legislativo.