Embajador de Perú en EE.UU. sobre Castillo y la prensa: “Es un problema que debe superarse”

El embajador de Perú en Estados Unidos, Oswaldo de Rivero Barreto, se manifestó sobre la relación que existe entre el presidente de la República, Pedro Castillo, y los medios de comunicación, a los que casi no ha acudido desde que comenzó su mandato el último 28 de julio. El embajador enfatizó en que este vínculo debe fortalecerse y sostuvo que el mandatario debe tener voceros preparados para dialogar con la prensa.

“En los Estados Unidos la prensa está constantemente en la Casa Blanca. Entonces, existe una relación fluida entre el presidente y la prensa y también de sus voceros muy bien preparados”, señaló De Rivero en diálogo con RPP.

“ Es un problema que debe superarse en el Perú porque no solo el presidente Castillo, sino en general otros presidentes, no han tenido voceros, porque no puede estar saliendo constantemente en la prensa . Es una falta estructural que existe entre presidente y la prensa en el Perú y también muchos otros países de América Latina”, añadió.

Asimismo, el embajador de Perú en Estados Unidos se refirió a las relaciones comerciales entre ambos países y señaló que estas seguirían creciendo, debido a que el Tratado de Libre Comercio (TLC) sigue funcionando. Sin embargo, enfatizó en que la variante ómicron puede afectar las importaciones nacionales.

Oswaldo de Rivero también indicó que buscan incluir a Perú en la lista de países para recibir las vacunas que ha ofrecido el presidente de Estado Unidos, Joe Biden, a países de menores o mediano ingreso.

“De las 500 millones de dosis de vacunas que el presidente Biden ha ofrecido, nosotros debemos tener las vacunas necesarias para que en el año 2022 terminemos de vacunar a toda la población o a la gran mayoría ”, expresó.

Castillo daría entrevistas desde enero

El último 21 de diciembre, el presidente de la República, Pedro Castillo, se reunió con representantes de medios de comunicación y líderes de opinión en Palacio de Gobierno. Tras terminar la visita, los periodistas Jaime Chincha y Mávila Huertas indicaron que el mandatario les informó que comenzaría a dar entrevistas a la prensa desde el próximo enero.

“Habló de algunos errores, los admitió, hizo mea culpa y que haría ajustes, pero lo mencionó en términos muy generales. Y que luego de esos ajustes empezarían las rondas de entrevistas a partir del próximo año”, manifestó Huertas.