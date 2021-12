Pachas sobre fiscal del caso Petroperu: Pedimos una persona objetiva que no tenga fines políticos de vacancia

El abogado Eduardo Pachas, quien ejerce la defensa del presidente Pedro Castillo, volvió a cuestionar que la fiscal provincial Norah Córdova lleve el caso Petroperu, en el que se investiga a funcionarios de esta estatal y otros por la compra de biodiésel a Heaven Petroleum Operators (HPO). Esta empresa la gerencia Samir Abudayeh, quien se reunió con el jefe de Estado días antes de que gane la licitación.

“Ya lo hemos manifestado por escrito. De acuerdo a la ley, nos corresponde un funcionario objetivo, no alguien que tenga sesgos políticos Tengo entendido que Control Interno ha abierto un proceso (contra Córdova) y pedimos lo que la ley exige: una persona objetiva que busque la verdad y no que tenga fines políticos de vacancia ”, expresó Pachas en diálogo con la prensa.

El letrado critica a la fiscal Córdova por los comentarios que ella ha tenido en su cuenta de Facebook contra el presidente Pedro Castillo. La representante del Ministerio Público ha llegado a señalar que el mandatario encabeza un Gobierno de “terroristas” y “corruptos”. Asimismo, se ha descrito como “anticomunista” y, en forma despectiva, se ha referido a la forma de hablar del jefe de Estado.

“Sea la fiscal Cordóva o sea cualquier otra fiscal, que actué de acuerdo a ley. Y si solicita la información se la vamos a dar. Pero que no sea una persona con fines políticos y que no pise la dignidad del presidente de la República, en atención a sus comentarios (los de Córdova) hechos en sus redes sociales”, manifestó el abogado.

Y añadió: “En el artículo 153 de la Constitución es claro que los fiscales están prohibidos de hacer política. Y aquí no hay que ‘en mis tiempos libres’, que eran ‘mis memes personales’, no. Un fiscal desde que amanece hasta que duerme, los 12 meses del año es fiscal y como fiscal está prohibido de hacer política . En ese sentido, la señora Córdova no puede procesar ni investigar al presidente por su marcado sesgo político”.

Pedro Castillo dará su testimonio a Fiscalía

Asimismo, Eduardo Pachas indicó que a las 11.00 a. m. de este martes 28 de diciembre el presidente Pedro Castillo va a dar su testimonio, en calidad de testigo, sobre los procesos de ascenso en el Ejército y la Fuerza Aérea del Perú. Lo hará ante el representante que mande la fiscal de la nación, Zoraida Ávalos.

“La persona exacta o el fiscal encargado no sabemos el nombre, pero sí va a ingresar por la puerta principal el fiscal designado por la fiscal de la nación. Y se le va a dar todas las facilidades. Y se le va a señalar todos los aspectos que crea conveniente”, dijo Pachas. Finalmente, aseguró que en los procesos de ascenso “tanto en la Fuerza Aérea como en el Ejército no ha habido ningún tipo de irregularidad”.