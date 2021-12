¿Qué sanciones podrían recaer sobre la fiscal Norah Córdova?

El pasado 24 de diciembre, el Ministerio Público decidió abrir una indagación preliminar contra la fiscal provincial titular Norah Córdova Alcántara y los fiscales adjuntos Luis Medina Rodrigo y Luis Mina Abanto por presuntamente haber incurrido en infracciones administrativas durante la diligencia realizada en Palacio de Gobierno el último 20 de diciembre.

La decisión de iniciar una indagación preliminar se produjo luego de que Eduardo Pachas Palacios, abogado del presidente de la República, Pedro Castillo, interpusiera una queja funcional. Si bien este recurso fue declarado improcedente, dio pie a la intervención del Ministerio Público.

En la queja funcional presentada, Pachas argumentó que la fiscal Norah Córdova no tiene objetividad ni imparcialidad para estar al frente de una investigación que podría alcanzar a su defendido, ya que anteriormente había mencionado a través de redes sociales y entrevistas que el jefe de Estado, Pedro Castillo, encabeza un Gobierno de “terroristas y corruptos”.

“Lo ha tildado de comunista, terrorista y corrupto. Si el presidente ha sido calificado con esos adjetivos, es evidente que hay ánimo de venganza y condenarlo a toda costa (…). La fiscal tiene como fin político la destitución del mandatario a través de sus actuaciones funcionales dentro del Ministerio Público”, indicó Pachas Palacios.

Pachas Palacios es el abogado del presidente Pedro Castillo Terrones.

El abogado del primer mandatario agregó que la fiscal Córdova se pronunció en contra de Pedro Castillo y a favor de Keiko Fujimori entre los meses de mayo y agosto del presente año. Por ese motivo, consideró que se trataría de una “fiscal vacadora que ya no solo pregona en los medios, sino que ahora actúa en la ejecución de un plan malévolo y perverso”.

Por otro lado, en cuanto a los fiscales Luis Medina Rodrigo y Luis Mina Abanto, Pachas mencionó que intentaron ingresar por la fuerza al despacho presidencial cuando el jefe de Estado no estaba presente. Esto, aseguró el letrado, ha quedado consignado como si el presidente se hubiese negado a darles acceso.

¿Qué sanciones podrían recaer sobre la fiscal Norah Córdova?

Con la intervención del Ministerio Público mediante una indagación preliminar se podría conocer si la fiscal Norah Córdova Alcántara, en efecto, no cumpliría con los requisitos necesarios para llevar el caso Petroperú con imparcialidad, ahora que se ha decidido sumar en la investigación al presidente Pedro Castillo.

De acuerdo con el abogado penalista Mario Amoretti, el órgano encargado de determinar la responsabilidad de la fiscal Norah Córdova es el propio Ministerio Público. Sin embargo, explicó que existe también la posibilidad de que intervenga la Junta Nacional de Justicia (JNJ), tal como lo mencionó el abogado Eduardo Pachas Palacios.

”En principio, quien debe llevar la indagación preliminar es el órgano de control interno del Ministerio Público, que se encarga de investigar la conducta de fiscales y jueces. También puede hacerlo la Junta Nacional de Justicia. Si así lo decide, puede iniciar una investigación. Cuando se trata de una situación mediática, a veces la JNJ interviene, como lo ha hecho anteriormente, aunque esto no se da siempre. A veces, cuando debe actuar, no lo hace”.

Norah Córdova es la fiscal del caso Petroperú.

En esa misma línea se expresó el abogado penalista Luis Lamas Puccio, quien afirmó que iniciar una investigación en contra de la fiscal Norah Córdova “está dentro de las atribuciones de la JNJ”. No obstante, precisó que “no se ha dispuesto todavía”.

Lamas Puccio consideró improbable que prospere la indagación en contra de la fiscal del caso Petroperú y señaló que proponer la idea de una sanción en estas circunstancias sería muy apresurado.

“Es una indagación, no es una investigación. Se ha dispuesto que se realicen indagaciones, pero no significa que la va a sancionar. Luego se tendría que abrir una investigación y finalmente una sanción. Yo creo que no va a prosperar. Es muy prematuro hablar de sanciones”, aseveró.

Por su parte, Mario Amoretti advirtió que un punto importante que podría determinar una posible sanción es el tiempo en que la fiscal Córdova se refirió al presidente Castillo. De haber sido en la época en que fue candidato a la presidencia, no necesariamente conllevaría a un amonestamiento.

”Podría ser suspendida o destituida. Pero el hecho de que exista una indagación no significa que necesariamente puede llevar a una sanción. Hay que ver en qué momento sucedió, qué dijo y cuándo lo dijo. No es que el abogado se queje e inmediatamente se sanciona. Además, una cosa es cuando es candidato y otra cosa es cuando es presidente. Yo puedo opinar frente a un candidato, pero como presidente es distinto, porque estoy agraviando al máximo representante del Perú. En cambio, si sucedió cuando aún era candidato, se podría dudar de su imparcialidad, pero no es una ofensa”, finalizó.

¿Quién es Norah Córdova?

La fiscal provincial Norah Córdova es la encargada de llevar el caso Petroperú. Luego de una serie de investigaciones, la magistrada decidió incluir al presidente de la República, Pedro Castillo, en dicha indagación, pues consideró que podría estar vinculado con la comisión de los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible.

Se considera que el mandatario habría alentado a la empresa a otorgar una licitación de US$ 74 millones para la proveedora Heaven Petroleum Operators, luego de haberse reunido en Palacio de Gobierno con el dueño de esta compañía, Samir Abudayeh Giha, y con el gerente de Petroperú, Hugo Chávez.