Abogado de Pedro Castillo: Norah Córdova está usurpando las funciones de la fiscal de la nación

Eduardo Pachas, abogado del presidente Pedro Castillo, indicó este domingo 26 de diciembre que la fiscal provincial titular que investiga el caso Petroperú, Norah Córdova Alcántara, está usurpando las funciones de la fiscal de la nación, Zoraida Ávalos, en las diligencias que viene efectuando en Palacio de Gobierno, durante los últimos días de diciembre.

Pachas sostiene que el recurso que habría presentado la fiscal por Norah Córdova para el allanamiento de Palacio de Gobierno no debe ser declarado procedente, debido a que Zoraida Ávalos es quien puede investigar al jefe de Estado. En ese sentido, alegó que en Palacio no se ha realizado ninguna licitación de Petroperú.

“Está usurpando las funciones de la fiscal de la nación. Ella (Norah Córdova) dice que no investiga al presidente, que solo investiga al empresario, entonces que haga diligencias en Petroperú, no tiene por qué entrar a Palacio de Gobierno; le esta quitando su inmunidad al presidente (…) Yo insto a la Junta Nacional de Justicia a que de oficio dé una medida cautelar para que la fiscal se abstenga; acá vemos a una fiscal que llamó terrorista y corrupto al presidente, cuando un fiscal no puede participar en política”, manifestó el abogado de Pedro Castillo en RPP

En otro momento de la entrevista, el letrado sindicó a la fiscal Córdova como una de las impulsoras de la vacancia presidencial. “ Solo viene a hacer odio, creyendo que creando una causal de vacancia le va a hacer un bien al país. La fiscal lo ha denigrado al presidente; esa señora no viene a buscar la verdad, viene a buscar una causal de vacancia ”.

Disputa legal

Las respuestas del abogado de Pedro Castillo responde a que la fiscal Norah Córdova declaró que ante la negativa del jefe de Estado de entregarle cierta información, evalúa la posibilidad de allanar Palacio de Gobierno en las próximas horas.

“Este tendrá que tramitarse y justificarse ante un juez de investigación preparatoria”, dijo la representante del Ministerio Público, quien cuestionó que en Palacio de Gobierno no le habrían entregado toda la información que solicitó.

Investigan a Norah Córdova

La Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público inició indagación preliminar contra la fiscal provincial titular que investiga el caso Petroperú, Norah Córdova Alcántara y los fiscales adjuntos Luis Medina Rodrigo y Luis Mina Abando, por incurrir en presuntas infracciones administrativas en el ejercicio de sus funciones.

Según la resolución 2151-2021, los fiscales —pertenecientes a la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios— habrían cometido estas infracciones durante la ejecución de una diligencia en Palacio de Gobierno, el último 20 de diciembre.