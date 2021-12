Cevallos sobre nuevo ministro de Educación: “Se debe definir este tema lo más pronto posible”

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, se pronunció sobre la designación del nuevo titular del Ministerio de Educación (Minedu), luego de la renuncia de Carlos Gallardo al mando de esta cartera por haber sido censurado por la mayoría del Pleno del Congreso de la República. El funcionario señaló que el nombramiento del nuevo jefe del Minedu debe definirse lo más pronto posible.

“Yo entiendo que se debe definir este tema lo más pronto posible, pero más que lo más pronto, bien. Es lo que la ciudadanía espera, que el nuevo encargado de la cartera tenga todos los atributos que se necesita porque es una cartera muy importante”, indicó en diálogo con RPP.

“Sobre todo ahora que el reinicio a clases va a necesitar una concentración muy grande de las autoridades para ver los perfiles, la currícula, cómo manejar la relación con los profesores en una etapa difícil, complicada”, agregó.

Esto después de que el último 21 de diciembre el Parlamento decidiera censurar Carlos Gallardo con 70 votos a favor, 38 en contra y siete abstenciones, motivo por el cual presentó su renuncia ante el presidente de la República, Pedro Castillo.

Algunos de los argumentos que utilizaron en el Legislativo para retirar del cargo a Gallardo Gómez fueron cuestionamientos en su contra por la filtración de la prueba de nombramiento docente y su cercanía a la organización Fenate Perú. Asimismo, decidieron llegar hasta esta instancia luego de que el exministro acudiera al Congreso para responder la preguntas de la interpelación en su contra.

Sobre viaje de Castillo a Cajamarca

Hernando Cevallos también se manifestó sobre la norma en donde el Ministerio de Salud establecen las prohibiciones para las fiesta de fin de año por la pandemia y el viaje del presidente Pedro Castillo para visitar a sus familiares en Cajamarca.

“Bueno, primero la norma se discutió antes de que el presidente viajara, no es que la norma se cambió porque el presidente viajaba. Lo que señalamos para Navidad y Año Nuevo es que la familia quiere reunirse, pero que sea en lo posible una reunión de muy pocas personas, mantenido el distanciamiento y no convirtiéndolas en una fiesta”, sostuvo el ministro de Salud.