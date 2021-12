Aníbal Torres sobre Norah Córdova: “Es imposible que le crea, porque se ha declarado enemiga del presidente”

El ministro de Justicia, Aníbal Torres, se refirió a la fiscal del caso Petroperú, Norah Córdova, y cuestionó su imparcialidad a la hora de incluir al presidente de la República, Pedro Castillo, en la investigación. Torres aseguró que la fiscal calificó al jefe de Estado de “terrorista” y “comunista”; por tanto, se ha declarado su enemiga, y resulta “ilógico” que esté al frente de las pesquisas.

“ Es imposible que pueda creer en la fiscal, porque, como está demostrado ya públicamente, se ha declarado enemiga del presidente, a quien tilda de terrorista, de comunista . Entonces, si se ha declarado enemiga del presidente, ¿cómo va a estar investigando a su enemigo? Eso no resulta lógico. Eso no sucede en ninguna parte del mundo... solamente aquí en el Perú”, dijo el ministro Torres para Exitosa.

Asimismo, el titular de la cartera de Justicia calificó de “mentiroso” al fiscal Luis Medina por informar que el presidente Castillo le había impedido el ingreso, perturbando la administración de justicia.

“Al despacho del presidente no puede ingresar, pero a otras áreas sí puede hacerlo. Sí se le ha proporcionado toda la información que ellos han pedido. El presidente de la República no les ha impedido que hagan eso. Sin embargo, el fiscal adjunto en el acta ha asentado que el presidente de la República, que no se encontraba en ese momento, le ha impedido, y que eso es perturbar la administración de justicia. Este señor tiene la profesión de mentiroso . No dice la verdad”, aseveró.

Finalmente, Torres se dirigió al presidente de la República para que, en aras de la transparencia, abra todas las puertas de Palacio de Gobierno, para que puedan ingresar los fiscales competentes.