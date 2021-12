Edward Málaga: “Mi mejor regalo esta Navidad es mi tercera dosis”

El neurobiólogo peruano y congresista del Partido Morado, Edward Málaga, acudió este 25 de diciembre a recibir su tercera dosis en el vacunatorio de La Videna, en San Luis. Señaló que su mejor regalo por Navidad fue recibir el fármaco de refuerzo, que lo protegerá contra la COVID-19.

“El mejor regalo esta Navidad: mi tercera dosis. Me tomó una hora en La Videna, busquen vacunatorio y vayan, tienen hasta las dos de la tarde”, escribió en su cuenta de Twitter, a través de la cual hizo un llamado a que más ciudadanos acudan a aplicarse su tercera dosis.

Ante ello, Edward Málaga agradeció al personal del Ministerio de Salud que viene realizando un esfuerzo extra para inmunizar a más peruanos en Navidad. “Gracias al Minsa y todos los ángeles que, como Evelyn (enfermera que le aplicó la vacuna), ofrendaron su Navidad saliendo a protegernos de ómicron y los antivacunas”, agregó.

Congresista Málaga Trillo llama a peruanos a recibir la tercera dosis de refuerzo. Foto: Captura de Twitter.

Congresistas que no están vacunados

Durante la semana, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, se refirió a los congresistas de la República y autoridades que aún no han completado su esquema de vacunación contra la COVID-19. El responsable de la estrategia de la lucha contra la pandemia consideró que “es un mensaje a la población que no es nada saludable” de parte de los legisladores que no se han inmunizado.