Hermano de Kuczynski: “No ha salido ningún testimonio a favor de la narrativa de la Fiscalía”

El hermano del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, Miguel Kuczynski, se refirió sobre el pedido del Equipo Especial Lava Jato, que solicitó impedimento de salida del país contra el exmandatario, investigado por el caso de la carretera Interoceánica Sur, tramo 2, 3 y 4. Al respecto, sostuvo que la Fiscalía hasta el momento no ha presentado ningún argumento sólido que fortalezca “su narrativa” o que lo acuse.

Asimismo, comentó que la prisión domiciliaria, pese a que todavía no hay una acusación formal sobre el expresidente, que termina en abril del 2022, ha afectado su calidad de vida, ya que padece de un problema al corazón.

“Eso es el resultado, de lo que yo sé, de cero acusaciones, cero condenas. No hay ningún testigo o testimonio en favor de la narrativa que ha dado el Ministerio Público, narrativa que ha cambiado varias veces. Así que él se encuentra entrampado en una lenta muerte civil, sin ningún delito, según lo que yo veo, acusación ni condena”, dijo en RPP.

En otro momento de la entrevista, mencionó que la Fiscalía “ha sido increíblemente lenta” para citar a los 40 testigos que propuso la defensa de Kuczynski sobre el caso. Incluso, contó que a uno de ellos, a pesar de que se acercó al despacho del Ministerio Público, no lo atendieron. Del mismo modo, consideró que con cada diligencia que realiza la Fiscalía encuentra menos argumentos para sustentar el caso.

“No he visto nada concreto contra él. No he visto ninguno de los supuestos de la Fiscalía sostenidos por argumentos, evidencias o alguna cosa concreta. Es muy difícil pensar que hay una especie de persecución porque no están logrando nada, pero siguen buscando ”, expresó.

Juez decidirá pedido contra PPK para evitar su salida del país por 36 meses

El juez Jorge Chávez Tamariz, del Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria, definirá en los siguientes días si corresponde o no dictar 36 meses de impedimento de salida del país contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, el exministro de Transportes y Comunicaciones José Ortiz Rivera y el expresidente ejecutivo de Proinversión René Cornejo Díaz.

Los tres exfuncionarios están siendo investigados por el fiscal José Domingo Pérez por haber concertado, presuntamente, con la empresa Odebrecht durante la administración de Alejandro Toledo (2001-2006) y así beneficiarla con la concesión de la carretera Interoceánica Sur (tramos 2, 3 y 4).