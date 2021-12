¿Cuáles son las publicaciones en Facebook de la fiscal Norah Córdova contra Pedro Castillo?

La fiscal Norah Córdova Alcántara, que investiga el caso Petroperú, ha sido el centro de atención en estos últimos días. La República reveló que la titular de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción compartía mensajes en contra del entonces candidato Pedro Castillo a través de Facebook, lo cual pondría en duda su objetividad en el proceso que tiene a cargo.

Entre mayo y agosto del 2021, la fiscal Córdova lanzaba publicaciones a favor de la postulación de Keiko Fujimori, rechazaba la candidatura de Castillo y, posterior a la segunda vuelta electoral, apoyaba las denuncias de fraude. Todo, abiertamente, en sus redes sociales. Lo que podría ser una simple posición política, en realidad, la mostraba como una persona anticomunista y terruqueadora.

En ese sentido, ¿qué fue lo que compartió la fiscal Norah Córdova en su cuenta de Facebook que ahora es criticada?

La fiscal “anticomunista”

A finales de mayo, luego de la primera vuelta electoral, la fiscal Norah Córdova empezó a autodenominarse como “anticomunista”, según se constata en su cuenta de Facebook. Esto se refleja en su foto de perfil que lleva un cintillo que incluye la frase “No al comunismo”. Meses después, llegó a compartir una imagen que advertía a sus contactos de que era “genéticamente anticomunista”.

”Soy ‘genéticamente’ anticomunista. El que visite mi página debe saberlo, y al que no le guste está humildemente autorizado a no visitarla. Muchas gracias”, dice la publicación rebotada el 20 de julio, ocho días antes de la asunción de Pedro Castillo a la presidencia de la República.

Foto: Facebook/Norah Córdova

Fiscal Córdova “terruqueaba” Gobierno de Castillo

Asimismo, Córdova Alcántara se exhibía como una férrea opositara al Gobierno de Pedro Castillo y de Perú Libre, a quienes los calificaba como “comunistas, terroristas y corruptos”. En una publicación del 3 de agosto, la fiscal comentaba que el Parlamento debería otorgar la cuestión de confianza al gabinete de Guido para que después pueda vacar al mandatario.

“Congreso, dale la confianza a estos impresentables y después vacas a Castell”, escribió en aquella oportunidad. Del mismo modo, expresaba que uno de los requisitos para ser ministro de la actual administración era ser “terrorista”.

“Requisito para ser ministro, ser terrorista. Así de claro. Gracias a todos los que votaron por estos indeseables”, compartía sin escrúpulos.

Foto: Facebook/Norah Córdova

Incluso la fiscal Norah Córdova llegó a compartir mensajes con elementos despectivos, tales como “Palabras del maistro”, que hace alusión a las formas del hablar en la serranía del Perú, y “Peter Castell mencionó una diversidad de etnias. Por un momento me sentí extranjera”, con lo cual ironizó sobre el reconocimiento de las comunidades nativas que habitan en el país.

Foto: Facebook/Norah Córdova

Fiscal Norah Córdova reconoce que publicaciones contra Castillo son suyas

En entrevista a RPP, la fiscal provincial titular que investiga el caso Petroperú, Norah Córdova Alcántara, reconoció que desde su cuenta de Facebook publicó mensajes contra la candidatura del presidente Pedro Castillo en donde afirma que el mandatario encabeza un Gobierno de “terroristas y corruptos”.

La representante del Ministerio Público indicó que la difusión de los mensajes se efectuó en el mes de junio, cuando Castillo no asumía el cargo de jefe de Estado. Sin embargo, justificó su conducta alegando que se trata de su vida privada. A pesar de ello, dijo que no se apartará del caso de Petroperú.