Fiscal Norah Córdova reconoce que hizo publicaciones desde su Facebook contra Castillo

La fiscal provincial titular que investiga el caso Petroperú, Norah Córdova Alcántara, reconoció este viernes 24 de diciembre que realizó desde su cuenta de Facebook las publicaciones contra la candidatura del presidente, Pedro Castillo, en el que afirma que el mandatario encabeza un Gobierno de “terroristas y corruptos”. La representante del Ministerio Público indicó que la difusión de los mensajes se efectuó en el mes de junio cuando Castillo no asumía el cargo de Jefe de Estado.

Norah Córdova tras ser consultada en RPP reconoció, además, que ya se desempeñaba como fiscal en el momento que difundió los mensajes en la red social; sin embargo, justificó su actuar en el marco de su vida privada. “ esas publicaciones, el cual dice no al comunismo, lo hice en un contexto de mi vida privada, no como fiscal, no dentro de mis funciones. Si era fiscal cuando escribí eso, pero yo no estaba investigando a nadie (Pedro Castillo) ”.

Publicaciones de la fiscal, Norah Córdova desde su cuenta de Facebook. Foto: composición LR.

La fiscal alegó que la Constitución le otorga el derecho de expresarse libremente como ciudadana. “No es una página donde yo tengo que dar cuenta sobre mis funciones como fiscal, es una página de Facebook privada donde la Constitución me da el derecho que como persona yo pueda tener una opinión. Ahora esa publicación ha sido en el mes de junio ”, Apuntó.

“Luego el señor presidente salió electo y mis respetos hacia él. Yo, como fiscal provincial no tengo la facultad de poder investigarlo, no soy la Fiscal de la Nación, no tengo esa prerrogativa, entonces a mi me dicen que yo estaría actuando con parcialidad porque resulta que al haber emitido esa publicación en el Facebook yo voy a ir contra el presidente de la República, eso no puede hacer porque yo estaría abusando de mi cargo”, añadió.

Fiscal Norah Córdova: “No me voy a inhibir del caso”

Pese a que los mensajes difundidos en la página de Facebook de la fiscal, Norah Córdova Alcántara, genera suspicacias por la objetividad en la investigación que involucra al mandatario Pedro Castillo. Ella dijo que no se apartará del caso de Petroperú.

“No me voy a inhibir del caso porque considero que mi actuación se está demostrando con la investigación que estoy llevando y todo lo que se está realizando, nosotros estamos dando cuenta a la Fiscal de la Nación, Zoraida Avalos (…) Los mensajes no afecta en lo absoluto la objetividad de la investigación. Mi trabajo no puede verse afectado en lo absoluto con las publicaciones que di en el mes de junio”, indicó.

La fiscal provincial titular también desmintió la versión de Eduardo Pachas Palacios, abogado del presidente Pedro Castillo, quien afirmó que está brindando todas las facilidades a la Fiscalía para que investigue a detalle el caso que involucra al mandatario.

“El abogado está totalmente equivocado porque cuando participó en la visita que realizaron mis fiscales en Palacio de Gobierno se identificó primero como un funcionario de Palacio. Él está mintiendo que nos han entregado toda la información en Palacio. A mis adjuntos los han llevado a un tópico. No han querido entregar el conjunto de personas que hablaron con el presidente”.