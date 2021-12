Luis Molina sobre renuncia de Hernando de Soto: “El tren no se ha descarrilado”

El alcalde de Miraflores y precandidato de Avanza País para Lima Metropolitana, Luis Molina, lamentó la salida de Hernando de Soto al partido del tren, quien renunció el pasado 22 de diciembre por falta de compromiso en inscripción de militantes y por pugnas al interior de la organización política. Pese a ello, afirmó que su candidatura sigue firme, tras indicar que su postulación fue propuesta y anunciada por el excandidato presidencial.

“ Quiero decir que el tren no se ha descarrilado. El tren sigue avanzando . No hay incertidumbre y la candidatura va firme”, dijo la autoridad edil en RPP.

Al respecto, comentó que no conoce los motivos de la renuncia del economista ni tampoco ha conversado con él después de oficializar su salida. No obstante, expresó que respeta su decisión y le deseó éxitos en sus nuevos proyectos políticos.

“Lamento mucho la renuncia de Hernando al partido Avanza País. La respeto y le deseo todos los éxitos en sus nuevos proyectos políticos. Yo soy un militante, no soy dirigente. Él me escogió junto con el partido. En fin, de Soto ha tomado esa decisión. Yo desconozco el fondo de la decisión que ha tomado. Simplemente he leído la carta. Después ya no he conversado con él ”, mencionó.

De Soto renuncia a partido político Avanza País

El pasado miércoles 22 de diciembre, el excandidato presidencial, Hernando de Soto, renunció al partido político Avanza País. A través de un comunicado, explicó que su salida se debe a faltas de compromiso en inscripción de militantes y por pugnas al interior de la organización política entre Edwin de la Cruz y Aldo Borrero Rojas, secretario nacional y presidente, respectivamente.

Al respecto, indicó que se aleja del partido del tren en consideración “de las decenas de miles de peruanos” y “de los más de 300 aspirantes a candidatos al Congreso”, que solicitaron afiliarse a la organización política, pero que hasta el momento la organización política no logró incorporarlos.

Ese mismo día, el alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, invitó al excandidato presidencial a liderar su partido Fe, en el Perú, “de cara a las Elecciones Regionales y Municipales” del 2022.