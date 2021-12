Congreso cambió normas sobre ascensos y pases al retiro en la Policía

El alto mando de la Policía Nacional estará conformado por el comandante general, el jefe del Estado Mayor General y el inspector general, lo que implica la desaparición del cargo de sub comandante general, de acuerdo con la Ley 31379, aprobada por el Congreso y que introduce una serie de cambios de la Ley de la PNP y de la Ley de la Carrera y Situación del Personal de la PNP.

El cargo de sub comandante general ahora será jefe del Estado Mayor General, que anteriormente recaía en el cuarto puesto de la línea de mando.

La Ley No 31379 modifica las normas relacionadas con la designación del comandante general de la PNP y la renovación de cuadros en la institución policial, un proceso que siempre ha generado situaciones de pugnas y confrontaciones.

En caso el jefe del Estado requiera relevar al comandante general de la PNP, deberá elegir entre los 3 oficiales de armas del grado de teniente general, conforme el estricto orden de antigüedad, y ejercerá la posición solo por 2 años, según el dispositivo legal publicado en el diario oficial El Peruano.

Pero, si se presenta la situación en la que no hay disponibles 3 oficiales del grado de teniente general, entonces se podrá completar la terna con un general de acuerdo con la antigüedad, para lo cual será ascendido al grado de teniente general.

Además, si lo considera necesario, el presidente de la República puede ampliar un año más las funciones del comandante general de la PNP, que son dos años.

La norma aprobada por el Congreso precisa que, si el jefe del Estado designa comandante general de la PNP a un oficial general menos antiguo, entonces de inmediato los más antiguos que este pasarán al retiro en el acto, por la causal de renovación de cuadros.

Otro cambio importante es la renovación de cuadros. Se aplicará una sola vez al año y por proceso regular por las causales expresamente previstas en las normas, por lo que desaparecerán las renovaciones extraordinarias.

“Antes el Comando Policial nombraba una junta para que examine y analice la idoneidad de un efectivo para pasarlo al retiro. Eso era inconstitucional por todos los lados que se le mire, porque atentaba al derecho a la defensa del personal policial”, afirmó el teniente general (r) José Baella Malca, ex inspector general de la PNP.

La nueva norma del Congreso también ha recortado el periodo que un oficial debe permanecer en el puesto de comisario, p ara obtener el puntaje que necesita en el proceso de ascenso de grado. Antes se le exigía 2 años, ahora será solo 9 meses.

“Estos cambios generan incertidumbre en el oficial de la PNP”, comentó el abogado José Santiváñez, especialista en temas policiales: “El oficial que permaneció 2 años en el puesto dirá ahora: ‘aquel oficial que estuvo un año en la colocación, va a tener el mismo puntaje que yo, que me quedé 2 años. No es justo’”.

“Lo que se necesita en la Policía es que internamente nos organicemos y que esas normas legales sean escritas en piedra para que no estén cambiando las reglas del juego cada vez que un comandante general asuma la dirección en la institución”, expresó Santiváñez.

Es importante resaltar que la ley del Congreso contiene una advertencia. Se ha incluido una cláusula según la cual, si no se respeta lo previsto en la nueva norma, todo acto administrativo será nulo. Es decir, si en los pases al retiro no se incluye al oficial en alguna causal, no podrá ser dado de baja.

“Estas modificaciones se han dado muy rápido y a pocos días de terminar el año 2021, por lo que van a originar que la mayoría de oficiales que no alcanzaron el grado superior en este último proceso de ascenso interponga una demanda ante la vía judicial para ascender amparados en la nueva norma legal”, comentó un alto mando de la Policía Nacional.

La norma legal entrará en vigencia al día siguiente de su publicación, y podría ser aprovechada por los abogados para interponer demandas, aduciendo que el proceso de ascenso termina el 31 de diciembre del 2021.

Sin embargo, fuentes de la Dirección de Recursos Humanos de la PNP indicaron que la norma será aplicada para el 2022.

Incertidumbre sobre retiro de 20 generales de la Policía

El ministro del Interior, Avelino Guillén, observó la propuesta de pase al retiro de 20 generales que le presentó el comandante general de la PNP, Javier Gallardo, el 13 de diciembre.

En la lista se encuentran los generales investigados por la compra irregular de equipos de bioseguridad destinados al personal policial para combatir la COVID-19, el que ordenó la represión policial a la marcha en la que fueron asesinados Inti Sotelo y Bryan Pintado, así como generales que tienen más de 2 años en el grado.

Según fuentes del Mininter, la propuesta fue observada por el ministro Guillén porque entre los invitados figuraba el jefe de la Dirincri, general PNP Vicente Tiburcio; el jefe de la Dircote, general PNP Óscar Arriola; y el jefe de la Dirección de la Escuela Nacional de Formación Policial, general PNP Miguel Lostanau.

El 20 de diciembre el general Gallardo se reunió con el presidente Pedro Castillo para expresarle su malestar porque el Mininter no aprueba lo acordado por el Comando de la PNP.

Reacciones

Carlos Morán Soto, exministro del Interior

“El espíritu del DU derogado por el Congreso era darle un poco de justicia a los oficiales que laboran como jefes en unidades especializadas. Ahora todos tienen que pasar por las comisarías”.

Eduardo Pérez Rocha, excomandante general

“Las medidas que ha adoptado el Congreso son positivas, porque ha regresado nuevamente la institucionalidad en la Policía Nacional, algo que se estaba demandado con mucha insistencia”.