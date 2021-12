En 47 minutos, Petroperú dio contrato de US$ 74 millones a Samir Abudayeh

El primer acto de Petroperú consistió en cancelar la licitación internacional para la compra de 280 mil barriles de biodiésel B100. Entonces la petrolera estatal decidió adquirir solo en el mercado nacional.

Así que, como segundo acto, invitó a las compañías peruanas Heaven Petroleum Operators (HPO), que gerencia Samir Abudayeh Giha, y a BioEnergy Perú, liderada por Luis Alfonso Zúñiga, para que presentaran sus respectivas ofertas, el 26 de octubre. El lunes 18 de octubre, Abudayeh se había reunido con el presidente Pedro Castillo. El gerente general de Petroperú, Hugo Chávez, que también estaba en Palacio, negó haber sido parte del encuentro.

Como tercer acto, el 28 de octubre, un día después de que HPO y BioEnergy Perú presentaron sus propuestas, Petroperú se comunicó con la segunda compañía para indicarle que supuestamente había detectado un “error material” en su oferta, por lo que le pidió enmendarlo. Petroperú no llamó por teléfono, lo hizo por correo electrónico, por lo que BioEnergy Perú no vio el mensaje. Cuando contra el reloj entregó nuevamente su oferta corregida, la empresa le dijo que ya era demasiado tarde. En 47 minutos, BioEnergy Perú había perdido un contrato de US$ 74 millones.

¿Cómo se llama la obra?

La República tuvo acceso a fuentes con pleno conocimiento de la licitación que investiga la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y pudo informarse de cómo HPO, de Samir Abudayeh, se alzó con el millonario contrato mediante un proceso extremadamente sospechoso, como veremos.

“El 28 de octubre, a las 4 de la tarde con 13 minutos, Petroperú envió un correo electrónico a la empresa BioEnergy Perú, indicándole que había una errata en su propuesta, y que tenía hasta las 5 de la tarde para responderle. Así que solo le otorgaron 47 minutos para contestar”, relataron las fuentes enteradas del proceso de licitación de Petroperú.

Sin embargo, recién a las 4 y 40 de la tarde, BioEnergy Perú se dio cuenta del correo electrónico de Petroperú de pura casualidad. Los encargados de la licitación de Petroperú pudieron haber llamado por teléfono o enviado un mensaje por WhatsApp, pero prefirieron el correo electrónico.

“BioEnergy Perú entonces tuvo que correr contra el tiempo para cambiar la fórmula presentada y elaborar otra carta, como pidió Petroperú. Recién a las 5 y 18, la empresa envió la información requerida. No le dieron tiempo, nadie es tan rápido para contestar en minutos. Luego, Petroperú comunicó a BioEnergy Perú que había perdido la licitación por responder demasiado tarde. Petroperú solo le había dado 47 minutos”, explicaron las fuentes.

La versión obtenida calza con el informe que el fiscal Juan Cajas Huamán remitió a la fiscal provincial Norah Córdova, quien luego trasladó a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. Es una de las razones por las que el miércoles los fiscales anticorrupción volvieron a ingresar a la sede de Petroperú y a Palacio de Gobierno en busca de evidencia documental.

“Lo que sucedió no es normal. Es imposible que en un proceso de licitación se avise con tan poco tiempo. En todo caso, debieron llamar por teléfono. Es inusual lo que sucedió”, señalaron las fuentes.

Pero aquí no terminó todo.

Cuando BioEnergy Perú preguntó a Petroperú detalles del proceso, qué oferta había ganado, le respondieron que no era posible. “La licitación es reservada”, arguyeron. Cero transparencia.

“Nunca le dijeron a BioEnergy Perú por cuánto había ganado HPO de Samir Abudayeh. Contestaron que era confidencial. Era la primera vez que BioEnergy Perú participaba en una licitación de esas características. Solo se presentó para abastecer la refinería Conchán y una parte del Callao porque BioEnergy Perú no es una empresa muy grande”, señalaron las fuentes.

No obstante que el gerente general de Petroperú, Hugo Chávez, anunció que informaría sobre la licitación bajo investigación, la petrolera no accedió a las solicitudes de entrevista de La República para contrastar la información recabada.

La planta. Petroperú todavía no informa por qué dio como ganadora del contrato a la empresa HPO de Samir Abudayeh. Foto: difusión

Abudayeh responde

En el caso de HPO, el empresario prefirió difundir un comunicado en lugar de responder a las peticiones de entrevista.

“Rechazo tajantemente todas las versiones periodísticas, antojadizas y subjetivas que se vienen propagando día a día sobre mi vida personal y profesional”, alegó Abudayeh, un empresario peruano de origen palestino.

“Jamás hemos tenido la necesidad de recurrir a algún acto fuera de la ley, ni menos acudir a intermediarios que realicen gestiones por nosotros”, indicó.

Abudayeh admitió que sostuvo un encuentro en Palacio de Gobierno con el presidente Castillo, el 18 de octubre, pero que no fue por la licitación de Petroperú para la compra de US$ 74 millones de biodiésel que su empresa ganó el 28 de octubre.

“Acompañado del especialista en Palma, el economista Gregorio Sáenz, (explicamos) al presidente la ampliación agrícola necesaria en la lucha contra el narcotráfico mediante la siembra alternativa de la palma aceitera, explicando las bondades de la misma en la eliminación de la pobreza y la generación de miles de puestos de trabajo”, manifestó Abudayeh, propietario de dos importantes proveedoras del Estado, Heaven Petroleum Operators y Herco Combustibles.

Samir Abudayeh no hizo comentarios sobre el testimonio que en junio de este año ofreció el imputado Gianfranco Paredes, quien reveló que el dueño de HPO ofreció un almuerzo, licores y mujeres al expresidente de la Corte del Callao Walter Ríos Montalvo, notorio líder de ‘Los Cuellos Blancos’. Según el exasesor de Ríos, Gianfranco Paredes, Abudayeh buscaba favores del extitular de la corte chalaca.

Drama shakesperiano

En cambio, mientras los fiscales entraban en Palacio de Gobierno y en Petroperú, en busca de información que esclarezca si el presidente Pedro Castillo influyó en la contratación de HPO de Samir Abudayeh, el jefe del Estado aprovechó el discurso de una ceremonia en la Policía Nacional para deslindar del caso de Petroperú.

“Que nadie pretenda echar un manto de duda sobre nuestro actuar porque tenemos una trayectoria limpia y no permitiremos que sea manchada con rumores falsos o acusaciones infundadas. (...) Que no nos confundan: han sido los arreglos y los negociados oscuros del pasado los que pusieron en jaque al Perú, han sido las redes de corrupción las que (nos) llevaron al abismo”, señaló el mandatario Castillo.

En esta ocasión, la intervención de la Fiscalía en Palacio de Gobierno fue diferente, al menos según la versión de la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa: “Cumpliendo la disposición del presidente de la República, se han dado todas las facilidades para que los representantes del Ministerio Público continúen con su labor. Se continuará entregando toda la información y documentación solicitada por el equipo de fiscales”.

Pero el fiscal anticorrupción que participó en la diligencia en Palacio de Gobierno, Reinaldo Abanto, reportó acciones de obstrucción por parte de los funcionarios de la Secretaría Presidencial.

El propósito del fiscal Abanto era ingresar a la oficina de la secretaria del jefe del Estado para obtener evidencia documental. Sin embargo, se le cerró el paso con el argumento de que el presidente Castillo no se encuentra en condición de investigado. Por lo que el fiscal Abanto solicitó documentación que esperaba recibirla el miércoles.

Como sucedió el día anterior, nuevamente se interpuso el abogado del mandatario Pedro Castillo, Eduardo Pachas. El letrado insistió en que los fiscales no estaban autorizados para entrar.

Fiscal Norah Córdova justificó ingreso a Palacio de Gobierno

“Buscamos recaudar información de la Secretaría del Despacho Presidencial. Estamos hablando del cuaderno de entradas y salidas, si había cámaras, los nombres de las personas que estaban dentro de esa secretaría, para saber quiénes eran parte del personal. Pedimos todo lo de octubre y noviembre. Esa era nuestra pretensión”, dijo la fiscal Norah Córdova en una entrevista con Canal N.

Pesquisas. El fiscal Reinaldo Abanto nuevamente reportó actos de obstrucción; sin embargo, Palacio de Gobierno lo negó. Foto: difusión

“Lo que quiero que quede claro es que el abogado del señor presidente de la República, Eduardo Pachas, ha declarado que nos ha entregado todas las facilidades. Pero eso no ha sido así, porque el asesor del presidente, el señor Ernesto Salas, ha firmado un acta donde se dice que por órdenes del presidente de la República, (Pedro) Castillo, no permitía el ingreso al Despacho Presidencial”, precisó.

Datos

Primer paso. Los fiscales necesitan establecer si existe una relación causa y efecto en la reunión del presidente Castillo con Samir Abudayeh.