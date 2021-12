Abogado de Castillo: El fiscal me dijo de forma malcriada que no tiene nada que hablar conmigo

El abogado del presidente de la República, Eduardo Pachas, se pronunció sobre la versión del fiscal Reynaldo Mina, del Segundo Despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Lima, en referencia a las diligencias que se vienen realizando en Palacio de Gobierno por el caso de Petroperú. Pachas aseveró que, de manera “malcriada y prepotente”, el miembro del Ministerio Público le dijo que no iba a conversar con él porque el presidente de la República, Pedro Castillo, no es el investigado.

“Hay otra acta donde me presento como abogado del presidente y le digo al señor fiscal (Mina): ‘Soy abogado y quiero participar en las diligencias’. Ese fiscal, de forma malcriada y prepotente me dijo: ‘Yo no tengo que hablar nada con usted, retírese’ . Eso ha sido filmado por las cámaras”, señaló en diálogo con Radio Nacional.

Asimismo, el letrado indicó que se volvió a acercar al fiscal y se presentó nuevamente como el abogado de Castillo Terrones. Ante ello, contó que le respondió: ‘Acá el presidente no tiene ninguna calidad ni nada’ y posteriormente pidió a sus agentes de seguridad que lo retiren de la diligencia que estaban realizando. Sumado a esto, dijo que levantó un acta asegurando que Pachas había sustraído documentos relacionados al caso.

El abogado sostuvo también que sacaron una disposición fiscal en donde no mencionan si el jefe de Estado tiene la categoría de testigo o imputado y, por tanto, aseguró que no permiten que tenga “derecho a la defensa porque desde ya crean este artificio, recortando desde su primera resolución el derecho de que el abogado defensor del presidente pueda participar”.

Asegura que la documentación ya se entregó

Seguidamente, Eduardo Pachas manifestó que toda la documentación que solicitó la Fiscalía ya se entregó; sin embargo, resaltó que se filtró a la prensa un acta que señala que el presidente Pedro Castillo y el secretario general de Palacio de Gobierno impidieron las diligencias.

“Lo que no dicen es que hay otras actas que ha firmado el propio fiscal que ha dicho que ya le entregaron las cámaras, que ya le entregaron la agendas, que ya la entregaron la relación y que ya le entregaron todo lo que había pedido”, declaró.