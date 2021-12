Córdova sobre publicaciones contra Castillo: (Mi función) no me puede impedir que yo reproduzca memes

Luego de que La República diera a conocer que la fiscal anticorrupción Norah Córdova -quien está a cargo de las diligencias que involucran al presidente Pedro Castillo en el caso PetroPerú- se pronunció en contra del jefe de Estado en su cuenta de Facebook antes de que ganara las elecciones y tras su proclamación como mandatario electo, la letrada señaló que sus funciones no le imposibilitan que comparta “memes” en su red social personal.

“ Yo no tengo posiciones políticas porque dentro de mi función, eso me lo impide, pero no me puede impedir que yo pueda reproducir memes que todos los días salen y que a mí me causan mucha gracia”, declaró en entrevista con Canal N.

Además, añadió que la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Anticorrupción de Lima, que es el despacho que lidera, no tiene la prerrogativa de investigar directamente al presidente Castillo Terrones, pues eso solo le compete a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

“Y o no investigo a Castillo. Si me pregunta por el señor Castillo, yo no puedo, así se pudiera, no tengo prerrogativa. No es mi competencia (...). En mi caso no implica (interferencia en el desarrollo caso) porque yo no estoy investigándolo, ni directa ni indirectamente, de ninguna manera. No tengo ninguna posición política”, reiteró Córdova.

Mirtha Vásquez solicita que investigación sea imparcial

La primera ministra, Mirtha Vásquez, señaló que es importante que quien lidere la pesquisa en el caso PetroPerú mantenga la imparcialidad y sea una persona objetiva, porque de esta manera se podrá garantizar el debido proceso.