Eduardo Pachas: “No creo en las casualidades, pero el derecho penal es objetivo. ¿El presidente convoca a licitaciones, firma?”

El abogado del presidente Pedro Castillo, Eduardo Pachas, conversó con La República sobre los casos en los que se encuentra involucrado su cliente. Su estrategia de defensa consiste en asegurar que el jefe del Estado no tomó ninguna decisión que favoreciera a nadie en las licitaciones que son motivo de sospechas por parte de la justicia.

¿Cómo lo contactó el presidente Castillo? ¿Se conocían?

No, yo siempre he sido un admirador de su política, creo en el señor presidente. Y me llaman en atención a que había estos problemas de tipo judicial. He conocido al personal que trabaja con él y me piden que asuma la defensa en lo de la vacancia…

¿Se puede saber quién?

Lo mantengo en reserva.

¿Hace cuánto el presidente Castillo conoce al señor Samir Abudayeh?

Mire, aparece una lista en la que supuestamente el señor Abudayeh ha ido a reunirse con el presidente en dos fechas, pero cuando uno ingresa a Palacio…

¿Supuestamente? Aparece su nombre en el registro.

Le voy a explicar. Muchas personas pueden ingresar a Palacio, aparecen en la agenda y en muchas oportunidades la reunión no se llega a concretar porque esperan en un ambiente y las reuniones no llegan a realizarse.

¿Se llegó a realizar la reunión entre Abudayeh y el presidente? Entiendo que sí.

La reunión entre el presidente, el señor Samir, el señor gerente de Petroperú y la señora Karelim López jamás se realizó.

Yo hablo de la reunión Castillo-Abudayeh.

Hubo dos pedidos y entiendo que hubo una reunión de dos a tres minutos, solamente con el señor (Abudayeh).

Quiero que quede claro: usted niega la reunión entre los cuatro al mismo tiempo, pero reconoce la reunión Castillo-Abudayeh, ¿correcto?

Hay una reunión de uno a dos minutos solo con el señor Abudayeh. Llegan a reunirse y tratan otro tema que no tiene nada que ver con la licitación de Petroperú.

En su informe, el fiscal Cajas resalta que pocos días después de la reunión la empresa Heaven, relacionada con Abudayeh, es la que gana la licitación. ¿Qué tiene que decir?

Que no hay ningún nexo causal porque el presidente jamás intercedió para que gane la licitación. Y el presidente no toma decisiones para que gane o pierda una empresa. El presidente no es parte del comité de selección, no firma las convocatorias y –lo más importante- esa licitación viene de antes.

Pero la licitación se gana días después de la reunión. ¿Usted cree en las casualidades?

Mire, las casualidades no existen, pero para procesar a una persona por tráfico de influencias hay que ser objetivo. El tema es concreto: el presidente no ordenó cambiar las bases ni favorecer a ese señor.

Es obvio que el presidente no integra el equipo licitador. Por eso le preguntaba si creía en las casualidades, porque en el caso del consorcio Tarata III vemos el mismo modus operandi. ¿Qué hacía el presidente con la presunta operadora de un consorcio que participaba en una licitación que estaba a horas de resolverse? Y lo mismo puede preguntarse para el caso de Petroperú.

Muy bien, le agradezco la pregunta. No creo en las casualidades, pero el derecho penal es objetivo. ¿El presidente convoca a licitaciones, firma?

Es obvio que no, pero se reúne con los empresarios.

Usted mismo lo dice. ¿Pero el presidente se reúne con esta señora López? Ahí, según la agenda que hay…

Aparece en el registro de Palacio.

Ahí ella tiene una reunión con el secretario general de entonces, el señor Bruno Pacheco.

En las reuniones con Pacheco aparece el nombre del exsecretario. También hay registros con el nombre del presidente.

Vamos por partes: que vaya e ingrese y que realmente se junten o llegue a conversar con el presidente es otro escenario, porque hay una sala anterior en donde muchos esperan al presidente.

Déjeme entenderlo: me está diciendo que la señora López entró tres veces a Palacio para decir que se reuniría con el presidente y las tres veces no lo hizo.

Bueno, yo soy su abogado y muchas veces he pedido reunirme y a la sexta vez recién me atiende, porque el presidente para extremadamente ocupado. La vez pasada lo esperé cinco horas y no me llegó a atender.

Señor Pachas, usted es consciente de que cualquier persona que está en esta redacción va a Palacio, pide hablar con el presidente Castillo y no lo dejan entrar, ¿cierto?

Dependiendo, porque hay unos protocolos. Supongamos que usted solicita una entrevista, hay un personal encargado que evalúa su pedido y de acuerdo a eso se atiende. El presidente no hace la agenda.

¿Cuántas veces se reunió el presidente con López?

No tengo la relación exacta, pero sí puedo decir que muchas personas piden, esperan y no se llegan a reunir. Yo soy un caso.

¿No le ha preguntado al presidente?

Esas respuestas son personalísimas.

No son personalísimas. Hablamos de millones.

Vamos por partes. El presidente jamás ha participado en ninguna licitación ni ha tomado ninguna decisión.

¿No le parece muy extraño recibir a personas vinculadas con empresas que luego ganan licitaciones?

No, y le voy a decir por qué: el presidente recibe a diario de 30 a 50 personas. ¿Cuántas personas fueron el mismo día que los mencionados?

No todos ganan licitaciones millonarias.

Vamos por partes: si la señora López ha reconocido que no tiene nada que ver con el consorcio Tarata. El derecho penal es objetivo. Y en el caso de Petroperú, las tres personas han dicho que no se han reunido con el presidente.

Ayer de nuevo fue la Fiscalía a Palacio. ¿Tuvieron acceso a la zona que ellos alegan se les negó el ingreso el lunes?

Según la ley -y hay que ser objetivos- la Fiscalía ha solicitado las cámaras de grabación que ya se entregaron, las agendas y registros de visitas que ya se entregaron, los nombres de trabajadores y eso tiene que ir a recursos humanos, pero se hará hoy (miércoles). Ahora, ¿han ingresado al propio despacho del presidente? Es la fiscal de la Nación la que tiene que hacer esa diligencia, de acuerdo con el artículo 99 de la Constitución al no ser un caso de flagrancia. ❖