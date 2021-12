Controlaría y Ministerio Público realizan diligencias en Petroperú

La Contraloría General de la República ha comunicado que, en trabajo coordinado con el Ministerio Público, se encuentra realizando diligencias en la sede central de Petroperú ante negativa de la empresa estatal para entregar información sobre la licitación de adquisición de biodiesel, que fue adjudicado a Heaven Petroleum Operators luego de que su propietario, el empresario Samir Abudayeh, se reuniera en Palacio con el presidente Pedro Castillo.

A través de Twitter, el ente fiscalizador dio a conocer que se encuentran recolectando información sobre el concurso público valorizado en US$ 74 millones en las oficinas de Petroperú , ubicado en el distrito de San Isidro.

Tuit de la Contraloría. Fuente: Twitter/Contraloría del Perú

Funcionarios de la Contraloría y Fiscalía se encuentran en oficinas de Petroperú. Fuente: Twitter/Contraloría del Perú

En 47 minutos, Petroperú dio contrato de US$ 74 millones a Samir Abudayeh

Sobre la licitación, La República informó que Petroperú decidió entregarle el contrato al empresario Samir Abudayeh, luego de que la empresa estatal invalidara la propuesta entregada por una segunda empresa licitadora, a quien no se le dio el tiempo suficiente para subsanar su oferta.

El primer acto de Petroperú consistió en cancelar la licitación internacional para la compra de 280 mil barriles de biodiésel B100. Entonces la petrolera estatal decidió adquirir solo en el mercado nacional.

Así que, como segundo acto, invitó a las compañías peruanas Heaven Petroleum Operators (HPO), que gerencia Samir Abudayeh Giha, y a BioEnergy Perú, liderada por Luis Alfonso Zúñiga, para que presentaran sus respectivas ofertas, el 26 de octubre. El lunes 18 de octubre, Abudayeh se había reunido con el presidente Pedro Castillo. El gerente general de Petroperú, Hugo Chávez, que también estaba en Palacio, negó haber sido parte del encuentro.

Como tercer acto, el 28 de octubre, un día después de que HPO y BioEnergy Perú presentaran sus propuestas, Petroperú se comunicó con la segunda compañía para indicarle que supuestamente había detectado un “error material” en su oferta, por lo que le pidió enmendarlo. Petroperú no llamó por teléfono, lo hizo por correo electrónico, por lo que BioEnergy Perú no vio el mensaje. Cuando, contra el reloj, entregó nuevamente su oferta corregida, la empresa le dijo que ya era demasiado tarde. En 47 minutos, BioEnergy Perú había perdido un contrato de US$ 74 millones.