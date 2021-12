Torres: “Los difamadores profesionales no tienen derecho a exigir entrevistas”

Luego de que el director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), Rodrigo Salazar Zimmermann, manifestó que el Gobierno desconoce el concepto de libertad de expresión en la función de los medios de comunicación, el titular del Ministerio de Justicia, Aníbal Torres, dijo que un sector de la prensa peruana ha difamado al presidente Pedro Castillo, por lo cual no pueden solicitar una entrevista con el jefe de Estado.

“Contra lo que escuché hoy en RPP (8.57 a. m.), digo: En el Perú existe libertad y libertinaje de prensa. Un sector mayoritario de esta difamó al candidato y difama permanentemente al presidente Castillo. Los difamadores profesionales no tienen derecho a exigir entrevistas ”, publicó en su cuenta de Twitter.

A su turno, Salazar Zimmermann había precisado que la retórica de Castillo y la vicepresidenta y ministra de Inclusión, Dina Boluarte, era esperar que la prensa solo informe lo positivo del Gobierno.

“ Hay una ignorancia respecto de qué implica la libertad de expresión y el trabajo de los medios . Si bien hemos visto en las últimas semanas una suerte de mejora, una retórica menos exclamatoria, el Congreso se ha morigerado un poco más también; yo creería que es, de repente, coincidencia”, declaró a RPP.

Aníbal Torres pide pruebas a fujimorista sobre acusación de favorecimiento a familiar en el Ejecutivo

El titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), Aníbal Torres, pidió al congresista de Fuerza Popular, César Manuel Revilla Villanueva, que demuestre con pruebas las declaraciones que vertió en el Pleno del 16 de noviembre, cuando afirmó que el titular del Minjus había beneficiado a sus familiar, pues habían logrado contratación con el Estado durante su gestión.

“Sobre el particular, le manifiesto que no he intervenido en la celebración de ningún contrato que mis parientes hayan celebrado con el Estado, ni antes ni después de ser ministro. Tampoco mis parientes han celebrado contrato alguno con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a mi cargo. En tal razón, mucho le agradeceré me indique el sustento de su afirmación pública expresada en el referido pleno del Congreso “, indicó.

Aníbal Torres se había pronunciado previamente respecto a este caso, y calificó de “irresponsables” las acusaciones de su supuesta injerencia en la adjudicación de una licitación de 14 millones de soles a la empresa Aldem SAC, que tiene como apoderados a su hermano y sobrino, con el Cenares.