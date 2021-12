Testigo revela que Samir Abudayeh es amigo del cabecilla de Cuellos Blancos

El empresario Samir Abudayeh Giha mantuvo vínculos de amistad con el señalado líder de Los Cuellos Blancos del Puerto, el expresidente de la Corte del Callao, Walter Ríos, según declaró ante la fiscalía el exasesor de Ríos, Gianfranco Paredes, el 30 de junio de este año.

Conforme a la transcripción oficial de la manifestación de Paredes a la fiscal Analiz Cantoral Castro, este dijo que fue testigo de una celebración que Samir Abudayeh organizó en honor a Walter Ríos, en el stud de su propiedad en el Hipódromo de Monterrico, con la finalidad de obtener presuntos beneficios judiciales.

Samir Abudayeh es el propietario de la empresa Heaven Petroleum Operators. Luego de reunirse con el presidente Pedro Castillo y el gerente de Petroperú, Hugo Chávez, los pocos días Abudayeh ganó un contrato por US$ 74 millones mediante un sospechoso proceso de licitación que investiga la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios.

“El señor Walter Ríos me invita a una reunión de carácter reservada para apersonarnos a un stud del Hipódromo de Monterrico. Recuerdo que era el stud de un árabe ‘Samir Abuyadef (Samir Abudayeh Giha). Lo recuerdo porque no era un nombre ni apellido habitual o común’', empezó a hablar del empresario, Gianfranco Paredes,

“En dicha reunión se encontraba el citado empresario árabe (Abudayeh), quien agasajó al expresidente Walter Ríos, ya que harían alianzas para ayudarlo en procesos judiciales a futuro”, precisó Gianfranco Paredes.

Debe aclararse que la fiscal no le preguntó a Paredes sobre Samir Abudayeh. Paredes habló libremente sobre este episodio revelador.

“Es por ello que al mediodía (de agosto de 2017) se inició una parrilla y en el transcurso del día se libaron licores de muy alta calidad. Aproximadamente a las 4 de la tarde, (Abudayeh) nos invita a su palco (en el hipódromo), donde mi persona, John Misha (Mansilla, chofer de Walter Ríos) (…), pudimos deleitarnos con una carrera de caballos, lo cual se corrobora con fotos que han sido presentadas en el despacho de la doctora (fiscal) Magaly Quiroz Caballero’', explicó Gianfranco Paredes.

Fuentes vinculadas con el caso Los Cuellos Blancos del Puerto informaron que, no obstante la relevancia de las declaraciones de Gianfranco Paredes, el empresario Samir Abudayeh no ha sido citado para que ofrezca su versión sobre su vínculo con Walter Ríos.

El carácter del agasajo que le dio Samir Abudayeh a Walter Ríos quedó en evidencia cuando invita a otras personas de sexo femenino a la reunión, según el relato de Gianfranco Paredes.

“Continuando con las actividades de dicha reunión, a eso de las 6 de la tarde o 7 de la noche, cuando oscurecía, el citado empresario (Samir Abudayeh) realiza una especie de pasarela donde aproximadamente 10 féminas pasan en forma de desfile al centro del bar, manifestado o susurrando el empresario que eran chicas para el expresidente (de la Corte del Callao) Walter Ríos”, preció en detalles el testigo.

“(Walter Ríos) eligió a una de las féminas y subió al segundo nivel del bar. Yo me encontraba al lado derecho cuando se dio ese suceso, y me manifestó (Walter Ríos): ‘Godo, me voy a hacer unos goles’, refiriéndose a que iba a tener relaciones sexuales”, declaró Gianfranco Paredes ante la fiscal Analiz Cantoral.

Gianfranco Paredes añadió que luego de dicho agasajo se informó de otro hecho vinculante.

“Walter Ríos, al igual que su chofer (John Misha), me comentaron en una oportunidad, a mediados del mes de septiembre de 2017, que cayó sábado –porque era día no laborable- que Walter Ríos tuvo una reunión muy importante en el stud del empresario árabe (Samir Abudayeh Giha). Lo recuerdo claramente porque fue una semana antes de realizarse el examen escrito para ser jueces supremos”, apuntó Paredes.

Ahora que Samir Abudayeh es el centro de un escándalo político y judicial, será citado para que entregue su versión sobre su vinculo íntimo con el cabecilla de Los Cuellos Blancos del Puerto, Walter Ríos.

Más información en la edición impresa de La República.