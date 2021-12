Abogado de Castillo sobre diligencia en Palacio: Toda la información se entregó voluntariamente a la Fiscalía

El abogado Eduardo Pachas Palacios, defensa legal del presidente Pedro Castillo, manifestó que se ha entregado “voluntariamente” toda la información requerida por el Ministerio Público, en el marco de la diligencia realizada en Palacio de Gobierno por el fiscal Reynaldo Mina el pasado lunes 20 de diciembre, como parte de las indagaciones preliminares por el caso Petroperú.

Al respecto, indicó que cuando se acercó la Fiscalía al Despacho Presidencial solicitaron que se les entregue información de las cámaras de seguridad al interior de Palacio, así como también la nómina de fechas, la agenda digital y el cuaderno de registro de personas. Ante el pedido, el abogado mencionó que se cumplió con entregarlo y que está consignado en otras actas que no son públicas.

“Lo que sucede es que en la disposición fiscal, ellos piden la información y se le ha dado. (...) Se le ha entregado a la Fiscalía de la doctora Norah Córdova (superior al fiscal Mina). Toda esa información voluntariamente se le ha entregado a la Fiscalía. Entonces, se ha dado cumplimiento a lo que se ha solicitado por escrito ”, dijo Pachas Palacios en RPP.

Asimismo, señaló que cuando Castillo Terrones era emplazado en su oficina, la Fiscalía no le dejó ejercer la defensa legal. “Me presenté ante el fiscal (Mina), pero él me levanto un acta y señaló que no podía tener defensa porque no estaba procesado”, dijo.

No es cierto que el presidente no haya autorizado el ingreso a Secretaría de Presidencia, afirma Pachas Palacios

En otro momento, el abogado del jefe de Estado, Eduardo Pachas, expresó que no es cierto que el presidente Castillo no haya autorizado el ingreso a Secretaría de Palacio, tal como se indica en un acta de la Fiscalía. Sobre el asunto, volvió a insistir que el Ministerio Público no le permitió ejercer la defensa legal del mandatario al momento de la diligencia del pasado lunes 20 de diciembre.

“No es correcto. El señor presidente, al tener un abogado, que era yo, debió ponerse en el acta lo que nosotros teníamos que señalar. En primer lugar, el presidente no estaba en ese lugar, no había autorizado nada de ello, (pero) no se le pone en el acta porque justamente yo, que soy el abogado, no se me permitió ejercer ”, contestó.

Del mismo modo, manifestó que es falso que el presidente Castillo haya solicitado a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, en la reunión que sostuvieron el martes 21 de diciembre, que cambien al fiscal Reynaldo Mina, adjunto del despacho de Norah Córdova.

“Completamente falso. Lo que se le ha pedido es que se le levante el secreto bancario y el secreto de las comunicaciones, que él se allana a la investigación, que se le señale fecha y hora más próxima para dar su declaración”, comentó.