Abogado de Castillo afirma que presidente se reunió con Samir Abudayeh

El abogado del presidente Pedro Castillo, Eduardo Pachas Palacios, afirmó que el jefe de Estado recibió en su despacho al empresario Samir Abudayeh, propietario de la empresa que ganó la licitación de PetroPerú por US$ 74 millones. No obstante, sostuvo que el mandatario lo atendió ”de forma separada” y no intercedió por él.

Al respecto, señaló que el presidente Castillo nunca se ha reunido con Abudayeh, dueño de Heaven Petroleum Operators S. A.; con Hugo Chávez, gerente general de Petroperú; Gregorio Saenz, miembro de la Junta Nacional de Palmicultores; y Karelim López al mismo tiempo en el despacho presidencial, tal como informó Panorama.

“Sí, se reunió con el señor Abudayeh de forma separada. (...). De la misma forma que se ha reunido con todos los empresarios mineros también se ha reunido con otros empresarios que están en la agenda. El presidente se reúne en atención, porque es su política, de recibir a los empresarios. (...). Nunca se ha reunido ni tampoco ha dado instrucciones para que cambien las bases y que gane ese señor el concurso público ”, respondió en Exitosa.

Asimismo, alegó que el presidente de la República atiende en el día “mínimo a 30 personas”. En ese sentido, reconoció que las mencionadas personas pueden haber coincidido en Palacio de Gobierno, pero manifestó que el mandatario no los ha recibido conjuntamente.

“Nunca ha habido que se han reunido las cuatro personas en su despacho. Que hayan coincidido en la hora, en el mismo ambiente de espera, puede ser ”, expresó.

Fiscalía impidió defensa legal del presidente en diligencia, sostiene Pachas

En otro momento de la entrevista, Pachas Palacios recalcó que, a pesar de que se le entregó al Ministerio Público la información requerida el día de la diligencia, el pasado lunes 20 de diciembre, el fiscal a cargo de la intervención, Reynaldo Mina, no permitió que se consigne en las actas la defensa legal del presidente Castillo.

“En la diligencia yo me presento como abogado del presidente. Le digo al fiscal adjunto que el cliente solicita saber cuál es el antecedente y saber de qué trata el proceso. Entonces, le digo que quiero estar presente en la declaración porque quiero que se consigne en el acta de que la gente tiene derecho a la defensa y que se está entregando todo lo que se ha pedido. El fiscal me acusó de que yo me llevé algunos documentos y me desaloja de la diligencia”, contó.

Asimismo, mencionó que la diligencia tampoco contó con la autorización de la Fiscalía de la Nación para que se realice el procedimiento en cuestión.