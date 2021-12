Lucinda Vásquez aún no declara ante la Fiscalía por presuntamente filtrar prueba docente

La congresista de Perú Libre Lucinda Vásquez aún no ha manifestado su declaración ante el Ministerio Público por presuntamente haber filtrado la prueba única de Nombramiento Docente 2021, según informó este martes el fiscal anticorrupción Reynaldo Abia. El representante de la Fiscalía indicó que la parlamentaria del oficialismo no se ha contactado con la entidad, a pesar de que ya se remitió la notificación a la mesa de partes del Congreso.

En entrevista con RPP, Abia precisó que, debido a la investidura parlamentaria, los representantes del Ministerio Público deben acordar con la legisladora Vásquez “el lugar y la forma cómo le tenemos que tomar su declaración”.

“Hasta donde tenemos información, ella no nos ha respondido. Incluso nos hemos tratado de comunicar a través de hilo telefónico. Ya se ha señalado la fecha y la hora, pero ella por tener la condición de congresista, de alto funcionario, de aforada, tiene que señalar el lugar y la forma de cómo le tenemos que tomar su declaración. Esa situación no la podemos hacer porque no nos ha devuelto la comunicación”, declaró.

Carlos Gallardo brindó declaración a la Fiscalía este martes

El fiscal Reynaldo Abia indicó que el ahora censurado ministro de Educación, Carlos Gallardo, dio sus descargos sobre la presunta filtración de la prueba docente ante el Ministerio Público este martes 21 de diciembre. El encuentro culminó pasado el mediodía.

El representante de la Fiscalía no brindó detalles sobre las explicaciones del aún titular del Minedu; sin embargo, precisó que se le consultó sobre cada uno de los cuestionamientos al examen de Nombramiento Docente, incluida la supuesta participación de su hija Ynes Gallardo en la sustracción y difusión de las respuestas.

Fiscal Abia: Más de 2.000 maestros habrían tenido acceso a las claves

En otro punto de la entrevista, el fiscal anticorrupción Reynaldo Abia señaló que de cerca de 250.000 maestros que se inscribieron a la prueba de Nombramiento Docente, 2.036 habrían accedido a las respuestas antes de que se desarrolle el examen.

“Esto se determina a través de los patrones de las claves que han circulado. No solamente a través de los patrones, sino también del análisis de quienes han superado el promedio que normalmente han obtenido en exámenes anteriores”, explicó.