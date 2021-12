Portalatino: Castillo no desconoce al partido Perú Libre, no hay ninguna ofensa para nosotros

El presidente de la República, Pedro Castillo, manifestó en una reciente entrevista con líderes de opinión que no suscribía o seguía el ideario del partido Perú Libre y que se realizarían cambios en el gabinete ministerial. Frente a ello, la parlamentaria oficialista Kelly Portalatino señaló que existía una diferencia con el plan de gobierno.

“El ideario del partido es totalmente diferente al programa. El presidente es respetuoso de la estructura del partido, pero él va encaminando el compromiso que tiene en campaña, que es el programa. Eso no quiere decir que desconozca al partido Perú Libre. No hay ninguna ofensa para nosotros, pero sí pone una posición clara”, indicó a RPP.

La legisladora del partido del lápiz sostuvo también que su bancada no está de acuerdo con la labor que viene realizando la primera ministra, por lo que considera que es necesaria una reestructuración del gabinete.

“Hemos manifestado como bancada que la señora Mirtha Vásquez no nos representa, porque no vemos cambios sustanciales, no da soluciones oportunas y, eficientemente, no está acorde a las grandes necesidades y coyunturas social, política, económica que vivimos. Esa situación merece una restructuración y que nuevos profesionales puedan tomar la batuta con políticas públicas que están enmarcadas a un programa”, añadió.

Pedro Castillo iniciará el próximo año dando entrevistas

El mandatario Pedro Castillo ha señalado que comenzará a brindar entrevistas a nivel nacional desde el próximo año, según información compartida por los periodistas que sostuvieron una reunión con él la noche del martes 21 de diciembre en Palacio de Gobierno.

Jaime Chincha, periodista de RPP, confirmó a su casa televisiva y radial que, durante el diálogo, el presidente se mostró receptivo y recogió las opiniones y críticas impartidas por la prensa presente.

