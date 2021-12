Fiscales continúan diligencias en Palacio de Gobierno por caso Petroperú

Un grupo de fiscales liderado por la fiscal Clarita Baca volvió a ingresar a Palacio de Gobierno luego que el abogado Eduardo Pachas Palacios, defensa legal del presidente Pedro Castillo, indicara que se ha entregado “voluntariamente” toda la información requerida por el Ministerio Público, en el marco de la diligencia realizada por el fiscal Reynaldo Mina como parte de las indagaciones preliminares por el caso Petroperú.

De acuerdo a la información vertida en canal N por la fiscal anticorrupción, Norah Córdova, la diligencia tiene el mismo propósito que la realizada el último lunes 21 de diciembre, la cual se frustró porque supuestamente no se dejó ingresar a los fiscales a ciertos espacios de Palacio de Gobierno.

“ En este momento un grupo de fiscales están en Palacio de Gobierno a raíz de las palabras del abogado Pachas que dice que dan todas las facilidades, que ellos no ocultan nada. Tengo información de que ya empezó ”, dijo.

Añadió que “se trata de la diligencia que quedó frustrada el lunes, recabarán la información de los cuadernos de entradas y salidas de Palacio, y cuál es el personal que trabaja allí para tomarles la declaración”.

La fiscal calificó mencionó que es falso que se hayan dado las facilidades a los fiscales que se presentaron el último lunes en Palacio de Gobierno. De esta manera, indicó que el acta levantada precisa que hubo obstrucción por indicación del mandatario Pedro Castillo.

“Nosotros sabemos que hubo obstrucción en la visita a Palacio por parte de los funcionarios y por parte del presidente. y por eso hemos dado un informe a la fiscal de la Nación, ella decidirá qué hacer”, sentenció.

La versión de la representante del Ministerio Público es totalmente diferente a la vertida por el abogado de Castillo Terrones, Eduardo Pachas que alegó en RPP lo siguiente: “Lo que sucede es que en la disposición fiscal, ellos piden la información y se le ha dado. (…) Se le ha entregado a la Fiscalía de la doctora Norah Córdova (superior al fiscal Mina). Toda esa información voluntariamente se le ha entregado a la Fiscalía. Entonces, se ha dado cumplimiento a lo que se ha solicitado por escrito”

Pedro Castillo: “No permitiremos rumores falsos o acusaciones infundadas”

El presidente Pedro Castillo dijo que no permitirá rumores falsos o acusaciones infundadas en relación a la reunión que habría sostenido con el gerente de Petroperú, Hugo Chávez, y con el empresario Samir Abudayeh, quien ganó un contrato de US$ 74 millones, el pasado 28 de octubre, diez días después de la cita.

Según dijo: “Que nadie pretenda echar un manto de dudas sobre nuestro actuar porque tenemos una trayectoria limpia y no permitiremos rumores falsos o acusaciones infundadas, estamos para servir al país, no para servirnos de él, que no nos confundan. Han sido los arreglos y negociados oscuros del pasado que pusieron en jaque al Perú. Han sido las reglas de corrupción y los compadrazgos del pasado los que llevaron al abismo al país”.