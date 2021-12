Fiscal: “No se pudo violar ningún derecho a defensa, porque el presidente no es investigado”

La fiscal Norah Córdova, encargada del Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, se refirió a lo dicho por Eduardo Pachas Palacios, abogado del presidente de la República, Pedro Castillo, quien sostuvo que se estaría “violando el derecho de defensa” al jefe de Estado tras las investigaciones por el caso Petroperú.

Al respecto, la fiscal Córdova aclaró que ello no es así, ya que Pedro Castillo actualmente no se encuentra investigado. Esto, en relación a las reuniones del mandatario con Samir Abudayeh, gerente de la empresa Heaven Petroleum Operators, quien logró una licitación por US$ 74 millones tras una reunión, donde también estuvieron el gerente de Petroperú, Hugo Chávez; la empresaria Karelim López; y Gregorio Sáenz, miembro de la Junta Nacional de Palmicutores.

“Eso se lo voy a transmitir porque yo no he estado presente en la diligencia, pero lo voy a decir bien claro, no se puede haber violado ningún derecho a la defensa de nada, porque el presidente de la República (Pedro Castillo) no es el que está investigado . No fui a buscar al presidente de la República; fui a buscar información del lugar donde se reunieron las personas, supuestamente, involucradas”, declaró a la prensa este miércoles.

PUEDES VER: Fiscalía no pudo realizar las diligencias en Palacio de Gobierno por el caso de Petroperú

Seguidamente, Norah Córdova añadió: “ El abogado del señor Pedro Castillo no está diciendo la verdad (….) El día de ayer el presidente mandó un comunicado donde dice que en ningún momento ha querido perjudicar la investigación, y que él está presto a dar todas las facilidades para que esta investigación prospere. Sin embargo, hoy ha ido un grupo de fiscales para ingresar al despacho presidencial, pero lo han impedido nuevamente”.

En otro momento, la representante del Ministerio Público indicó que como fiscal provincial “no tiene las facultades” para investigar a Pedro Castillo, y que esto correspondería a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

“ No tengo la capacidad ni soy competente para investigar al presidente de la República porque no está dentro de mis facultades . Yo soy fiscal provincial. En todo caso, es la fiscal de la Nación (Zoraida Ávalos) quien, de acuerdo a su experticia, (debe) decidir si corresponde o no abrir una investigación al presidente”, expresó.

Este miércoles, el fiscal Reynaldo Mina informó que no se le permitió, nuevamente, acceder al despacho de la secretaria personal de Pedro Castillo y que se realizaron las diligencias en el tópico de Palacio. Además, comentó que no se les dio la documentación que solicitaron y que esperan que en las próximas horas se les entregue.

Esto fue corroborado por Norah Córdova, quien señaló que “hubo una demora de casi 45 minutos”. “Solamente hicieron ingresar en la parte de afuera de Palacio, pero no en el despacho presidencial ni en la secretaría presidencial. Es el lugar donde realmente las personas involucradas se reunieron con el presidente de la República”, añadió la fiscal.