“El presidente es inocente de todos los cargos de Petroperú“, asegura abogado de Castillo

El abogado Eduardo Pachas, encargado de la defensa legal del presidente Pedro Castillo, negó que el jefe de Estado y su entorno hayan limitado la entrega de información al fiscal que investiga las presuntas irregularidades en la licitación de Petroperú que involucra al proveedor Samir Abudayeh.

”Han pedido exhibición de los videos y las agendas. Ya se les ha entregado. Toda la información la tiene la fiscal. Faltan los nombres de las secretarias, un rol que el día de hoy está corriéndose a recursos humanos (…). Se le ha dado la información que por ley corresponde y se ha dado todas las facilidades, y todos los documentos públicos se les ha brindado”, señaló.

Asimismo, Pachas afirmó que el mandatario es inocente de todos los cargos relacionados al caso con Petroperú que se le imputan.

“El presidente está llano a dar toda la información, toda la documentación, y a acceder a que estos hechos se esclarezcan. Dejo constancia de que el presidente es inocente de todos los cargos de Petroperú, en el caso de los ascensos, y estamos dispuestos a probarlo, y nos sometemos a la investigación”, agregó.

Horas antes, un equipo de fiscales ingresó a Palacio de Gobierno para realizar diversas diligencias relacionadas con la investigación por presuntas irregularidades en el proceso de licitación de Petroperú que ganó Samir Abudayeh Giha, gerente de la empresa Heaven Petroleum Operators, quien se reunió con el presidente Pedro Castillo tan solo 18 días antes de la buena pro.

Fiscal Norah Córdova: “No se pudo violar ningún derecho a defensa porque el presidente no es investigado”

La fiscal Norah Córdova, encargada del Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, se refirió a lo dicho por Eduardo Pachas Palacios, abogado del presidente de la República, Pedro Castillo, quien sostuvo que se estaría “violando el derecho de defensa” al jefe de Estado en las investigaciones por el caso Petroperú.

Al respecto, la fiscal Córdova aclaró que ello no es así, ya que Pedro Castillo actualmente no se encuentra investigado.