El Facebook de la fiscal Norah Córdova

La fiscal provincial titular Norah Ildaura Córdova Alcantara, a cargo del segundo despacho de la primera fiscalía provincial corporativa especializada en delitos de corrupción tiene un activa actividad en la red social Facebook. Aquí comparte fotos familiares, amicales o de actividades sociales, junto a mensajes de tipo político.

En el último proceso electoral se pronunció a favor de la candidatura de Keiko Fujimori de Fuerza Popular y en contra del actual presidente Pedro Castillo del partido político Perú Libre. Esto podría ser parte de la polarización que afectó a todo el país, pero sus mensajes van más allá de una simple posición de campaña electoral, muestran a una persona anticomunista, anticaviar y de terruqueo. Además, los mensajes han continuado más allá del proceso electoral.

A las 9:50 de la mañana, de este miércoles 22 de diciembre, La República se comunica con la Gerente Central de la Oficina Imagen Institucional, Lenka Zajec en busca de un comentario de la fiscal Córdova. Hasta las 76:00 de la tarde, no obtuvimos ninguna respuesta.

La República tomó conocimiento del contenido de la página de Facebook a través de fiscales y abogados que forman parte de su circulo social, pero discrepan con el contenido de sus mensajes, al tratarse una fiscal en actividad. Hoy ella está a cargo de una investigación que involucra al presidente de la República, al que en sus mensajes trataba de terrorista y corrupto.

Por ejemplo, el 29 de mayo puso en su foto de portada “No al Comunismo”. El 19 de julio cuando el JNE oficialó el triunfo de Perú Libre y su candidato puso “Habemos Terrucos”. Al día siguiente, 20 julio apareción con el mensaje: “Hay cara... Ya empezaron a pedir la liberación por el terrorista Guzman. Así van a empezar. Comunistas, terroristas de mier...”. Ese mismo día agregó “Castillo y Cerrón un solo corazón...”

En tanto, que el mismo 20 de julio replica el mensaje de una tercera persona en el que advierte: “Soy genéticamente anticomunista. El que visite mi página debe de saberlo y al que no le guste está humildemente autorizado a no visitarla. Muchas Gracias”. El 21 de julio, compartió una foto del desayuno del presidente Castillo con su familia, con el mensaje: “Así llegan algunos y después se van con 27 propiedades”.

También se ha pronunciado a favor de la vacancia del presidente Castillo. El 3 de agosto último puso: “Congreso dale la confianza a estos impresentables y luego vacas a Castell”.

Pero, el presidente Castillo no es el único blanco de sus criticas. También lo fue el expresidente Francisco Sagasti. Al replicar un mensaje del ex congresista Omar Chehade, Norah Córdova agregó: “Pero alguién iba a creer que Sagasti con trabajo desconocido iba a renunciar a su sueldo vitalicio que va a percibir hasta que se muera. Está tan feliz que canta, recita no le cabe en el cuerpo”.

Mensajes que ponen en duda la objetividad e independencia con la que investigará la fiscal Córdova relación entre las visitas al presidente Pedro Castillo y la licitación de una compra de biodiesel en Petroperú.

El Tribunal Constitucional ha señalado en diversas sentencias que “si bien el fiscal no está sujeto en sentido estricto al principio de imparcialidad del mismo modo como sí lo están los jueces, (...), sí se les exige que (...) actúen de manera independiente y objetiva, es decir, sin depender o someterse a poderes estatales o fácticos , y con arreglo al ordenamiento jurídico y a los hechos del caso; lo cual implica, qué duda cabe, operar sin anteponer intereses o motivaciones subalternas o subjetivas al ejercer sus funciones”.

Más, especificamente, en una sentencia emitida en mayo del 2021, el TC ha recogido jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para decir que al fiscal debe mostrar una apariencia de objetividad frente a los investigados o acusados, para no perder credibilidad ante la opinión pública.

“El Tribunal Constitucional, siguiendo diversas decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), así como de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha referido a la apariencia de imparcialidad, que el caso de los órganos fiscales puede entenderse de mejor modo como apariencia de objetividad. En este supuesto, no existe directo interés o formas de injerencia en la actividad fiscal; sin embargo, podría existir –sobre todo a los ojos de la opinión pública– una posible parcialización del funcionario del Ministerio Público, restándole con ello credibilidad a su actuación”

Aquí una selección de algunos mensajes de la fiscal Norah Córdova: