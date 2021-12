Arequipa: Cobra acusa a consejeros de desconocer adenda 13 de Majes Siguas II

Nuevamente no hubo consenso sobre la adenda 13 para Majes Siguas II en la mesa de trabajo realizada en el Consejo Regional de Arequipa (CRA). Algunos consejeros mostraron desconocimiento sobre puntos que ya se venían discutiendo y cuando ya tienen dicha adenda hace dos meses. Los funcionarios de Autodema, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y del Ministerio de Economía y Finanzas, acudieron con el gerente de Cobra, Joaquín Roura, para seguir aclarando las dudas de los consejeros que deben aprobar o rechazar el llamado “cambio tecnológico” del proyecto. Implica principalmente cambiar el sistema de distribución de agua de canales por tuberías.

“Eso dice el documento que tiene usted que se llama adenda”, le dijo Roura al consejero Eddy Medina cuando éste calificó de “bueno” que Cobra deje garantías hasta por un máximo de US$ 100 millones en el transcurso del proyecto. El empresario detalló que la adenda contiene la calidad de tuberías, planos de los reservorios a construir y hasta cálculos de presiones de agua. “Lo cual demuestra que no se han leído los documentos, hay documentos de casi mil folios (…) Nosotros no tenemos nada que ocultar”, refirió. “Los consejeros somos políticos, no somos los profesionales”, le respondió Medina.

En otro momento Roura se molestó de sobremanera con la intervención de Huber Valdivia, quien participó en representación del Colegio de Ingenieros. “Perdónenme, pero el cambio tecnológico de cambiar canales por tuberías, no es un verdadero cambio tecnológico”, opinó Valdivia. El ingeniero expuso sobre el último informe de Contraloría en que determina que dos de las tres nuevas circunstancias no son tales. Además de los riesgos que advierte. Roura otra vez refutó que no se leyó los expedientes ni la adenda 13 y que tanto para el concedente, Gobierno Regional de Arequipa, como para el concesionario, Cobra, sí existen tales justificaciones.

El empresario repitió los riesgos de no firmar la adenda 13. “Sí o sí hay que firmar por mucho que diga el ingeniero (en referencia a Valdivia)”, enfatizó Roura. El gerente de Autodema, Arturo Arroyo, añadió que no aceptar la adenda 13 sería retrasar otros 9 años más Majes, entre ellos 3 a 4 años por arbitraje internacional .

Roura enfatizó que ya bastante paciencia han tenido. Esa paciencia culminaría el 30 de diciembre último plazo de suspensión del contrato para aprobar la adenda 13. Arroyo indicó que sería la prórroga final. Resaltó que esperar a que el CRA se complete con los accesitarios se complete sería perjudicial e implicaría hacer talleres. Solo hay presentes 9 de 14 consejeros.