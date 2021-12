RMP: “Es más raro aún que el presidente impida a la Fiscalía entrar a su despacho”

La Fiscalía de la Nación llegó en horas de la tarde a las instalaciones de Palacio de Gobierno luego de conocerse que Castillo Terrones recibió el pasado 18 de octubre en Palacio de Gobierno a Hugo Chávez, gerente general de Petroperú; Samir Abudayeh, empresario comercializador de Biodiesel, quien tres días después ganó una licitación por $ 74 millones.

Según la acta de la Fiscalía y en comunicación con la secretaria general de Palacio de Gobierno, por disposición del jefe de Estado se negó la admisión al despacho presidencial.

Rosa María Palacios señaló que las autoridades estarían buscando recopilar información como la agenda del secretario y cámaras de seguridad que corroborarían la declaración de Hugo Chávez, quien negó cualquier tipo de reunión con los personajes antes mencionados.

PUEDES VER: Fiscal incluye al presidente Pedro Castillo en el caso de Petroperú

“No queda claro si se hace con orden judicial o no y ¿por qué hay una diferencia importante? Porque si hay una indagación preliminar donde de manera voluntaria el indagado pone a disposición de la Fiscalía, como debería ser en el sector público, es muy diferente a tener una orden de allanamiento y se resista. No queda claro, sospechamos que es una investigación voluntaria y el presidente ha dicho no, pero aún así ¿es correcto que diga no? Es sumamente poco democrático e incorrecto”, explicó.

Palacios recordó que, hasta el momento, el líder de Perú Libre no se ha pronunciado sobre el tema. Asimismo, la abogada se refirió a un tuit del periodista Ángel Páez, quien ha precisado que de 113 contratos reservados suscritos por Petroperú en lo que va del año, 98 se han suscrito durante el actual Gobierno, según la base de proveedores del Estado.

Pero, ¿qué son contratos reservados? La letrada precisó que extrañamente la empresa petrolera tiene una norma que permite esta privacidad. Agregó que 15 contratos se realizaron de enero a agosto, pero de los siguientes cuatro meses se han celebrado 98.

PUEDES VER: Gestos de Kast y Keiko marcan diferencias entre la derecha de Chile y Perú

“Es raro. El señor Hugo Chávez, según informa La República, es amigo personal del presidente y no solo eso, sino que tiene investigaciones en su natal Áncash por una serie de delitos en agravio del Estado, pero es más raro aún que el presidente impida a la Fiscalía entrar a su despacho”, sustentó.

Por otro lado, la conductora de LR+ reveló que ayer recibió una llamada de un número desconocido. La mujer, que señaló comunicarse de parte de Pedro Castillo, invitó a RMP a reunirse con el presidente a las 10.30 a. m.

“La respuesta es la misma que voy a a seguir dando, yo me reúno con los presidentes que dan entrevistas. Nuestro trabajo como periodistas es entrevistar a los presidentes, encantada cuando dé entrevistas”, aclaró.