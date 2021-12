Congreso aprueba censurar al ministro Carlos Gallardo

El Pleno del Congreso de la República aprobó censurar al ministro de Educación, Carlos Gallardo, luego de los cuestionamientos en su contra por la filtración de la prueba de nombramiento docente y su cercanía a la organización Fenate Perú. Con 70 votos a favor, 38 en contra y 7 abstenciones, el Parlamento consideró pertinente separar al titular de la cartera de Educación del cargo. Gallardo debe presentar su carta de renuncia al jefe de Estado, Pedro Castillo, quien tendrá un plazo máximo de 72 horas para aceptarla.

Posteriormente, el congresista de de la bancada oficialista de Perú Libre, Alex Paredes, solicitó una reconsideración de la votación. Sin embargo, no procedió, ya que solo 36 legisladores votaron a favor, mientras que 71 estuvieron en contra y 4 se abstuvieron.

El pasado 7 de diciembre, Carlos Gallardo acudió al Parlamento para responder las preguntas indicadas en su interpelación. Al no ser satisfactorias sus respuestas, algunas bancadas del Congreso optaron por apoyar la iniciativa de Renovación Popular y sumar sus firmas para ingresar una moción de censura en su contra.

El último lunes, el titular de la cartera de Educación brindó una conferencia de prensa en donde adelantó que respetará la decisión que adopte el Congreso, pero adelantó que “no encuentra motivos” para renunciar a pesar de los cuestionamientos en su contra por su presunta responsabilidad ante la filtración de la prueba de nombramiento docente.