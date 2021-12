Portalatino afirma que impedimento de ingreso de la Fiscalía a Palacio no fue orden de Castillo

Luego de que el acta fiscal respecto al allanamiento de Palacio de Gobierno realizado el último lunes 20 de diciembre, en el marco de las investigaciones sobre licitaciones con proveedores de PetroPerú, señalara que el presidente Pedro Castillo impidió el acceso al personal del Ministerio Público a la casa de Pizarro, la legisladora de Perú Libre Kelly Portalatino afirmó que no fue indicación del jefe de Estado.

“ Él no ha manifestado verbalmente que haya obstaculizado o cerrado la puerta para que no ingresen al área del secretario general . El que ha vertido una información ha sido el secretario general (de Palacio) al jefe del área jurídica de Palacio, donde él ha manifestado que de parte del presidente no le van a dar permiso para que ingrese. No podemos nosotros atribuir alguna información (si no sabemos) que el presidente efectivamente lo ha dicho”, señaló a RPP.

En este sentido, cuando le consultaron si el secretario en mención estaría mintiendo sobre la orden que recibió del mandatario Castillo, ella respondió que “probablemente”, y que, de ser cierto, debería poner su cargo a disposición.

PUEDES VER: Fiscal incluye al presidente Pedro Castillo en el caso de Petroperú

“ Se supone que él no puede tomarse atribuciones de una prerrogativa del presidente, por lo tanto se está mellando una libre investigación. Hay que preguntarle al secretario general ”, sostuvo Portalatino.

Además, precisó que ella cuenta con información de primera mano acerca de lo que estaba afirmando, y que también se valía de lo que figuraba en el acta fiscal.

“Yo tengo información, y dentro de las actas de la Fiscalía lo manifiestan, que el secretario general se ha comunicado con el presidente y él ha manifestado que no (ingresen a Palacio). Pero eso es versión del secretario general, mas no del presidente”, refirió.

Presidencia señala que Castillo no obstaculizó diligencias fiscales

Sobre ello, presidencia emitió un comunicado en el que aclara que el presidente Pedro Castillo no interfirió “en ningún momento” las diligencias