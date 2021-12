Cueto sobre censura a Gallardo: “No es un triunfo del Congreso, sino de la educación”

El congresista de Renovación Popular José Cueto señaló que la censura del ministro de Educación, Carlos Gallardo, no es un triunfo para el Congreso de la República, sino para la educación peruana, ante los serios cuestionamientos que existían en torno al titular del Minedu. Espera que en su reemplazo sea nombrada una persona con idoneidad para el cargo.

“No es un triunfo del Congreso, hay que interpretarlo como un triunfo para la educación peruana, porque lo que estaba sucediendo era terrible, habría que tener otro giro. Espero que lo ocurrido lo interprete bien el presidente, para que nombre a alguien que tenga la idoneidad sufriente para dirigir un sector tan importante”, declaró a Canal N.

Cueto también mostró su satisfacción por el apoyo que recibió la moción de censura presentada por su bancada de parte de otros grupos parlamentarios: “Ya había bastantes indicios de los problemas que se evidenciaban en el sector educación; no solamente en el hecho de que él no haya tomado la decisión cuando se le pidió de anular el examen que fue robado, (pues) no lo quiso hacer, y fue el Congreso el que tomó la decisión. Algunos consideraron que sus respuestas durante la interpelación no fueron satisfactorias, yo me incluyo. Todo ha ido sumando”, agregó.

Congreso aprobó la censura de Gallardo

Este martes, el pleno del Congreso de la República aprobó censurar al ministro de Educación, Carlos Gallardo, luego de los cuestionamientos en su contra por la filtración de la prueba de nombramiento docente y su cercanía a la organización Fenate Perú. Con 70 votos a favor, 38 en contra y siete abstenciones, el Parlamento consideró pertinente separar al titular de la cartera de Educación del cargo. Gallardo debe presentar su carta de renuncia al jefe de Estado, Pedro Castillo, quien tendrá un plazo máximo de 72 horas para aceptarla.