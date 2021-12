Carlos Gallardo no renuncia y podría ser censurado

Hoy el Congreso tomará la decisión final sobre la moción de censura contra el ministro de Educación, Carlos Gallardo, quien ayer se pronunció en forma reiterada contra la opción de dejar al cargo.

“No tengo por qué renunciar, no le veo motivo, no creo que sea justo asumir una culpabilidad que no tengo”, manifestó.

PUEDES VER: Ministerio de Educación a favor de cambios en la Sunedu

El ministro volvió a calificar como una “patraña” la denuncia que vincula a su hija Ynés Gallardo con la filtración y venta del examen docente. “Yo pongo las manos al fuego por mi hija y pongo las manos al fuego también por la congresista Lucinda Vásquez”, apuntó.

Vásquez ha dicho que conoce a los cuatro maestros citados en la versión de la testigo sobre el filtro y supuesta venta de los exámenes. Dice que los conoce por su trabajo previo de dirigente magisterial y también por su participación en el frente cívico. De hecho, los docentes Héctor Llamacponcca Rabelo, María del Carmen Flores Ruiz, Olga Carmela Chávez Muñoz y María Angelina Tapia Leiva reportan varias visitas a Vásquez.

Las voces en favor de la censura son de Fuerza Popular, Renovación Popular, Podemos Perú, Avanza País y los tres del Partido Morado, con lo cual ya van 51 votos. Basta que se sumen Alianza para el Progreso (APP) o Acción Popular para llegar a los 66 votos.