Pleno debate este martes moción de censura contra el ministro Carlos Gallardo

Con el anuncio de que no piensa renunciar al cargo, el ministro de Educación, Carlos Gallardo, se presentará este martes 21 ante el Congreso de la República para lo que será el debate y la votación de la moción de censura en su contra. Entre los principales cuestionamientos al titular del Minedu están la filtración de la prueba de nombramiento docente y su cercanía a la organización Fenate Perú. El inicio de la sesión fue programado para las 11.00 a. m.

Según se informó, los parlamentarios podrán asistir a esta jornada legislativa de forma presencial al Hemiciclo de Sesiones o, virtualmente, en la plataforma de sesiones del Congreso. En la citación a Gallardo, se le brinda también ambas posibilidades de cara a lo que será su intervención en su defensa ante la moción de censura en su contra.

El pasado 7 de diciembre, Carlos Gallardo acudió al Parlamento para responder las preguntas indicadas en su interpelación. Al no ser satisfactorias sus respuestas, algunas bancadas del Congreso optaron por apoyar la iniciativa de Renovación Popular y sumar sus firmas para ingresar una moción de censura en su contra.

Gallardo no encuentra motivos para renunciar

El último lunes por la tarde, el ministro de Educación brindó una conferencia de prensa en donde adelantó que respetará la decisión que adopte el Congreso, pero adelantó que “no encuentra motivos” para renunciar a pesar de los cuestionamientos en su contra por su presunta responsabilidad ante la filtración de la prueba de nombramiento docente.

“En principio, no tengo por qué renunciar, no creo que sea justo asumir una culpabilidad que no tengo y creo que la decisión que tome mañana el Congreso, sea a favor o en contra, tenemos que respetarla”, señaló.

Cuestionamientos en su contra

La moción de censura señala que Carlos Gallardo no cuenta con la idoneidad necesaria para continuar en el cargo al ser una persona “más que cuestionada” debido a su supuesta pertenencia a la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate Perú).

PUEDES VER: Fiscal incluye al presidente Pedro Castillo en el caso de Petroperú

La moción, que será votada este martes, también señala que se han comprobado las irregularidades en el desarrollo de la Prueba Única Nacional del Concurso de Nombramiento 2021 con la filtración de las preguntas y el solucionario del examen. Desde el Congreso se señala su responsabilidad tras anunciar que no se anularía la prueba pese a las probadas irregularidades.