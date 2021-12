Consejera Flores: Sí he recomendado a gente, pero por querer ayudarlos

Arequipa. Desde el Penal de Socabaya Mujeres de Arequipa, la consejera regional Jeimi Flores, reconoció que realizó recomendaciones para la contratación de personal ante el Gobierno Regional de Arequipa (GRA). Ella y otros y otros 7 acusados apelaron la decisión de 24 meses en prisión preventiva por pertenecer a la organización criminal “Los Hijos del Cóndor” .

“ Sí he recomendado a gente, pero yo no los he contratado , han tenido que pasar sus currículums vitae a la Oficina de Recursos Humanos. Mi intención solo era ayudar porque es tanta la presión que había que simplemente lo pasaba a Recursos Humanos para que puedan encontrar un trabajo”, se autodenfendió.

Negó que haya participado en la contratación de empresas y que solo se trató de seguimientos a obras para que no haya retrasos por pedido de alcaldes, comunidades campesinas y juntas de regantes de la provincia de Caylloma a la que representa. Su abogado defensor señaló que muchas de las empresas ya contrataron desde muchos años atrás con el Gobierno Regional de Arequipa.

La fiscal María del Rosario Lozada respondió que, precisamente, una de las disposiciones del presunto líder de la organización, el gobernador Elmer Cáceres, era que tomen las empresas que ganaron servicios y obras para buscar beneficios, caso contrario anularían contratos.