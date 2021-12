Aníbal Torres: “Vladimir Cerrón no está interfiriendo en el Gobierno como lo hacía inicialmente”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, aseguró este martes que el secretario general de Perú Libre y sentenciado por corrupción, Vladimir Cerrón, “no está interfiriendo” en el Gobierno del presidente Pedro Castillo “como lo hacía inicialmente”. El titular del Minjusdh también comentó la relación que mantiene el jefe de Estado con la bancada del oficialismo, conformada por el bloque magisterial y el ala cerronista.

En entrevista con Epicentro TV, Torres Vásquez precisó que “últimamente” Cerrón Rojas no interfiere en la gestión de Castillo Terrones, y resaltó el hecho de que el exgobernador regional de Junín se mostró en contra del intento de vacancia presidencial.

“Yo he visto que últimamente él (Vladimir Cerrón) no está interfiriendo en el Gobierno como lo hacía inicialmente. Con relación a la vacancia, fue el primero en pronunciarse en que no iba a votar por ésta. Incluso, declaré en algún medio que es un buen peruano porque (por) encima de las diferencias, colocó al Perú. La democracia y la gobernabilidad primero, eso es lo que debemos aprender todos los políticos del Perú, los de izquierda, derecha y centro”, declaró.

En esa misma línea, el ministro de Justicia señaló cómo percibe la relación entre la bancada de Perú Libre y el mandatario: “Perú Libre es un partido que entre sus miembros hay ciertas diferencias. Hay diferencias también entre Perú Libre y el presidente, como hay semejanzas, lo cual es normal” .

Al ser consultado sobre eventuales cambios en el Consejo de Ministros, Aníbal Torres aseveró que Pedro Castillo puede disponer relevos “en cualquier momento”, ya que es la prerrogativa que le otorga la Constitución Política del Perú.

“El presidente no me ha dicho ‘voy a hacer tal o cual cambio’, pero está en toda la facultad de hacerlo. Nos puede cambiar en cualquier momento. Esa es su facultad y esa es la democracia”, apuntó.

Aníbal Torres reitera que se debe regular cuestión de confianza y vacancia presidencial

En otro punto de sus declaraciones, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, reiteró que se deben modificar los mecanismos de la cuestión de confianza y la vacancia presidencial, ya que solo “han producido desgracias”.