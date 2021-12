Torres solicita pruebas a fujimorista sobre presunto favorecimiento a sus familiares en Minjus

El titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), Aníbal Torres, pidió el congresista de Fuerza Popular, César Manuel Revilla Villanueva, que demuestre con pruebas las declaraciones que vertió en el Pleno del 16 de noviembre, cuando afirmó que el ministro del Minjus había beneficiado a sus familiar, pues habían logrado contratación con el Estado durante su gestión.

“Sobre el particular, le manifiesto que no he intervenido en la celebración de ningún contrato que mis parientes hayan celebrado [sic] con el Estado, ni antes ni después de ser ministro. Tampoco mis parientes han celebrado contrato alguno con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a mi cargo. En tal razón, mucho le agradeceré me indique el sustento de su afirmación pública expresada en el referido pleno del Congreso ”, indicó.

En tanto, invocó al parlamentario a no dejarse llevar por los medios de comunicación, que informaron sobre las contrataciones de su hermano con el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) y otros allegados más.

“ No creo que usted, siendo una persona decente, se deje llevar por un sector de la prensa que degusta de su propia inmundicia, profesionales de la difamación ”, añadió.

Torres calificó de “irresponsables” vinculaciones con contratos de sus familiares

Aníbal Torres se había pronunciado previamente respecto a este caso, y calificó de “irresponsables” las acusaciones de su supuesta injerencia en la adjudicación de una licitación de 14 millones de soles a la empresa Aldem SAC, que tiene como apoderados a su hermano y sobrino, con el Cenares.