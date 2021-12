Aníbal Torres: “El presidente Castillo está abierto a que le hagan cualquier investigación”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, aseguró que el presidente de la República, Pedro Castillo, está dispuesto a colaborar en toda investigación en su contra. Ello, a pesar de que el titular del Minjusdh considera que el intento del fiscal adjunto Luis Alberto Medina de intervenir la oficina de la Secretaría de la Presidencia el último lunes no siguió el debido proceso respecto a indagaciones contra el jefe de Estado.

“En esta actuación, no hay ningún debido proceso, hay solamente actuación arbitraria. Pero el presidente de la República está abierto a que le hagan cualquier investigación. Ha concurrido libremente a la fiscal de la Nación para que se adelante la diligencia para su declaración (en el caso de presunta injerencia en ascensos de las Fuerzas Armadas”, declaró a Epicentro TV.

En ese sentido, el ministro de Justicia aseveró que el referido fiscal adjunto arribó a Palacio de Gobierno para “incautar algunos documentos, hacer algunas grabaciones sin presentar ninguna resolución que le faculte para hacer tal cosa”.

Torres Vásquez también señaló que Medina habría pretendido tomar declaraciones al personal “sin haberle notificado previamente con arreglo ley. Tenía que notificarlo con 3 días de anticipación”.

“No se ha señalado allí cuál es la situación procesal del presidente y de los otros funcionarios que allí trabajan. No se ha dicho si son imputados como autores, cómplices, testigos, peritos, absolutamente nada. Ha sido un acto totalmente arbitrario”, agregó.

Inmediatamente, recalcó que “los fiscales son autónomos e independientes, pero dentro del marco de la ley” y que “nada les faculta para actuar arbitrariamente. Y todavía con esto: de negarle al presidente allí tener una defensa porque se ha hecho presente el abogado y el señor fiscal ha sentado un acta en contra del abogado y lo ha botado”.

En relación al acta donde se lee que es Pedro Castillo “el que no autoriza el ingreso del personal fiscal a la Oficina de Secretaría del Despacho de la Presidencia”, el titular de Justicia apuntó que “no es que el presidente le haya impedido ingresar, sino que el abogado, con otros funcionarios, le han dicho que muestre la resolución en la cual ellos son investigados, testigos o peritos”.

Torres sobre Jaico: “No podía atribuirle al presidente una expresión que no dijo”

Al ser consultado sobre la continuidad de Carlos Jaico —quien según el acta fiscal dijo que Pedro Castillo no permitió el acceso a una oficina de Palacio— en la Secretaría General de la Presidencia, el ministro Aníbal Torres aseguró que “allí consecuencias van a ver”.

“El presidente no ha dicho tal cosa. (...) Eso lo va a decidir el presidente de la República (eventual cambio de secretario general) y allí consecuencias seguramente que van a ver, no tengan ninguna duda. Por más atolondrado que (Jaico) esté ante el abuso del fiscal no podía atribuirle al presidente una expresión que no ha pronunciado”, afirmó.