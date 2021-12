Alex Paredes: “Gallardo representaba las aspiraciones de nosostros los maestros”

El congresista de Perú Libre, Alex Paredes, se refirió a la reciente censura del ministro de Educación, Carlos Gallardo, y mencionó que la figura del titular del Minedu representaba las aspiraciones de los maestros. Paredes fue quien pidió la reconsideración de la votación luego de que el Pleno del Congreso de la República aceptara separarlo del cargo tras los cuestionamientos en su contra por la filtración de la prueba de nombramiento docente y su cercanía a la organización Fenate Perú.

“Como ha dicho el compañero Gallardo en una conferencia de prensa, (esto) es una conspiración de la gente que ha llevado a la educación al estado en el cual estamos. Hoy se preocupan porque los maestros sí queremos hacer una mejor educación, porque nosotros vivimos la educación. ¿El señor Cuenca vive de la educación? ¿Dónde ha enseñado el señor Cuenca, el señor Benavides? ¿Dónde han enseñado? ¿Cuál es su experiencia docente? Por eso estamos donde estamos, porque no tienen experiencia, sentimiento, pasión. No viven de la docencia. Nosotros sí. Por eso gallardo representaba las aspiraciones de nosotros los maestros y lo que espera la población sobre la educación. ¿En dos meses se va a mejorar, lo que ha estado abandonado por más de 30 años?”, dijo el parlamentario a la prensa.

Asimismo, Paredes aseguró que no aceptaría estar al frente del Minedu en caso se lo soliciten y dio detalles de las propuestas que tendría el ala magisterial de Perú Libre.

“ No aceptaría (asumir como ministro de Educación). (Para definir la propuesta del ala magisterial) tendríamos que reunirnos. En lo personal tengo objetivos claros. Este proyecto es el primero. Luego vienen más proyectos en beneficio del magisterio. Después evaluaremos”, agregó.

Congreso aprobó censurar al ministro Carlos Gallardo

Con 70 votos a favor, 38 en contra y siete abstenciones, el Parlamento consideró pertinente censurar al titular de la cartera de Educación, Carlos Gallardo. El ministro debe presentar su carta de renuncia al jefe de Estado, Pedro Castillo, quien tendrá un plazo máximo de 72 horas para aceptarla.

El último lunes, el titular de la cartera de Educación brindó una conferencia de prensa en donde adelantó que respetará la decisión que adopte el Congreso, pero adelantó que “no encuentra motivos” para renunciar a pesar de los cuestionamientos en su contra por su presunta responsabilidad ante la filtración de la prueba de nombramiento docente.

“En principio, no tengo por qué renunciar, no creo que sea justo asumir una culpabilidad que no tengo y creo que la decisión que tome mañana el Congreso, sea a favor o en contra, tenemos que respetarla”, indicó entonces.