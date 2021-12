Pedro Castillo: “El Estado tiene deudas históricas con la clase obrera”

Durante el lanzamiento de la Escuela de Estudios Sindicales, acompañado de la ministra de Trabajo, Bettsy Chávez, y congresistas de la Comisión de Trabajo del Congreso, el presidente Pedro Castillo señaló que el Estado tenía “una deuda histórica” con los trabajadores, dado que no habían puesto en valor sus derechos.

“ El Estado tiene muchas deudas con los trabajadores, deudas históricas con la clase obrera . En ese entendido, invoco a la ministra (Betssy) Chávez con la finalidad de que nos sentemos a conversar permanentemente y de una vez por todas sustentemos ante el Congreso de la República para que esté al lado de los trabajadores del país, de los obreros”, manifestó desde Palacio de Gobierno.

Además, añadió que los empleados de distintas profesiones y oficios se han visto perjudicados a raíz de la pandemia de la COVID-19, que ha develado la realidad del sector.

“Desgraciadamente por muchas décadas en el Perú, a los trabajadores nos han concebido inquilinos en nuestra propia casa, y más aún con la pandemia que vemos y sentimos que ha destapado muchas realidades (...) también ha terminado con el derecho de las personas, con el derecho de los trabajadores ”, sostuvo.

Castillo reclamó “satanización” de dirigentes sindicales

El mandatario precisó que esa situación iba a cambiar mediante el diálogo que está dispuesto a iniciar con los respectivos sindicatos. No obstante, recordó que en gobiernos anteriores las protestas de los dirigentes han sido mal vistas y que incluso ahora los vinculan con el terrorismo.

PUEDES VER: Fiscalía interviene Palacio de Gobierno tras licitación obtenida por proveedor de Petroperú