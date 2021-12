Petroperú: sindicato de Trabajadores exige salida del gerente general tras cuestionada licitación

El Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petroperú exige –a través de un comunicado– la salida del gerente general de la institución, el sr. Hugo Chávez Arévalo, y del resto de personas que resulten responsables de los actos revelados por el informe periodístico emitido este último domingo donde se señala que el empresario Samir Abudayeh ganó un millonario contrato con la empresa estatal tras visitar Palacio de Gobierno.

“El STAPP siempre se ha manejado dentro de los causes de la moral y ética de sus trabajadores, quienes no tienen la culpa de estos malos funcionarios, por eso es necesario hacer saber nuestro rechazo público, ya que estas personas no representan a Petroperú” , expresa el comunicado.

Ante ello, se solicita la renuncia del gerente general y todo su personal de confianza, la intervención inmediata de la Contraloría General de la República y la Fiscalía de la Nación, la reposición del personal retirado de sus puestos en los últimos meses, esto último argumentando que hubo “despidos amañados por oponerse a estos actos de presunta corrupción”.

Millonaria licitación con Petroperú

El empresario peruano de origen palestino Samir Abudayeh Giha, comercializador de biodiésel, ganó una licitación de US$ 74 millones luego de visitar días antes Palacio de Gobierno en la misma fecha en que también asistió el gerente de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo.

El dominical Panorama difundió este último domingo 19 las referidas visitas, así como presuntas irregularidades en la adjudicación del millonario contrato de Petroperú con Abudayeh.

De acuerdo con el portal de Transparencia de Presidencia, las personas mencionadas llegaron el 18 de octubre al despacho del jefe del Estado, junto a Gregorio Sáenz Moya, miembro de la Junta Nacional de Palmicultores, y la empresaria Karelim López. Registraron sus entradas a partir de las 9.21 a. m. con un máximo de tres minutos de diferencia.

Cuatro días después de estas visitas, Petroperú solicitó la adquisición de 280.000 barriles de biodiésel B100, producto que fabrica la empresa que gerencia Samir Abudayeh, Heaven Petroleum Operators S.A. Así se inició el proceso de compra, que finalmente benefició a la compañía de Abudayeh.