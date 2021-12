Montoya ante vinculación de Castillo con Petroperú: “No hay posibilidad de moción de vacancia”

Luego de que se diera a conocer la reunión que el presidente Pedro Castillo mantuvo el 18 de octubre en Palacio con el gerente general de Petroperú, Hugo Chávez, y con el empresario de biodiésel Samir Abudayeh, quien días después del encuentro ganó una licitación de US$ 74 millones, el congresista de Renovación Popular y vocero de su bancada Jorge Montoya señaló que no están planeando presentar ninguna moción de vacancia contra el mandatario.

”La responsabilidad es de Petroperú y tendría que comprobarse el tráfico de influencias para relacionarlo con el tema y ahí ver la moción de vacancia, pero tal y como está ahora no hay posibilidad de moción de vacancia”, declaró a RPP.

El mismo día y en hora de ingreso similar, la representante del consorcio Puente Tarata II, Karelim López, también acudió a Palacio para reunirse con Castillo Terrones.

No obstante, el gerente general de Petroperú afirmó que no conoce a la empresaria en mención y que en su encuentro con el jefe de Estado no estuvo presente Samir Abudayeh. Lo mismo hizo López en una carta enviada al dominical Panorama, que fue el que presentó la investigación.

En el documento, además de asegurar que no conoce a Chávez y Abudayeh, aclaró que asistió a la casa de Pizarro el mismo 18 de diciembre porque tenía una cita pactada con Bruno Pacheco, el exsecretario de Presidencia, y que este no la atendió.

Pero cuatro días después de estas visitas, Petroperú solicitó la adquisición de 280.000 barriles de biodiésel B100, producto que fabrica la empresa Heaven Petroleum Operators S. A., que gerencia Samir Abudayeh.

PUEDES VER: Ministerio Público interviene Palacio de Gobierno tras licitación obtenida por proveedor de Petroperú

Montoya solicita participación de Contraloría

Jorge Montoya solicitó a la Contraloría que inicie la investigación para determinar la existencia de alguna falta o delito que se haya podido cometer y que involucre a Pedro Castillo.

“Exigimos a la Contraloría que tome acciones para verificar los actos indebidos y lo mismo a la Fiscalía, que de oficio debería iniciar investigaciones para aclarar dudas”, acotó.