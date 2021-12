Contraloría inicia acción de fiscalización en oficinas de Petroperú

A raíz de la difusión de un informe periodístico donde se dio a conocer que, tras haberse reunido con el presidente Pedro Castillo, el empresario proveedor de biodiésel Samir Abudayeh Giha fue declarado ganador de una licitación de 74 millones de dólares, la Contraloría General de la República inició una acción de fiscalización con el fin de conocer la legitimidad de dicho contrato.

“El equipo de auditores de la Contraloría inicia acción de control en la sede de Petroperú, recabando información sobre el proceso de licitación pública para adquisición de biodiésel B100 nacional”, anunció la institución a través de sus redes sociales.

Contraloría anunció que iniciaron indagaciones en las oficinas de PetroPerú. Foto: captura de Twitter

Asimismo, la institución hizo público un oficio remitido a Petroperú, con la finalidad de que se le brinde el acceso a los colaboradores Fabio Toribo García Esquivel y Golferine Cirilo Guzmán Villanueva para que realicen la labor encomendada.

Oficio de Contraloría. Foto: Twitter

Recordemos que el pasado 18 de octubre, el presidente Castillo Terrones recibió en Palacio de Gobierno al gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo; al gerente de Heaven Petroleum Op, Samir Abudayeh Giha; y a Karelim López.

Reuniones en Palacio

De acuerdo con el registro de visitas de Palacio de Gobierno, las personas mencionadas estuvieron al interior del referido despacho presidencial entre las 09.25 a. m. y 11.10 a. m., presentando solo minutos de diferencia tanto en las entradas y salidas en el referido lugar.

Luego de dos semanas de lo sucedido, Heaven Petroleum obtuvo una licitación para venderle biodiésel a Petroperú por la jugosa suma de 74 millones de dólares.

Gerente general de Petroperú niega reunión

Por su parte, el gerente general de Petroperú, Hugo Chávez, negó conocer a Abudayeh y a Karelim López, afirmando que nunca sostuvo reunión alguna con dichos personajes.