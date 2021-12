Omar Candia: alcalde de Arequipa apelará sentencia de 6 años de cárcel en su contra

El alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia Aguilar, anunció este lunes 20 de diciembre que apelará la condena de 6 años de prisión efectiva por el delito de colusión agravada.

El último viernes, Edy Leva Cascamayta, juez unipersonal para casos de corrupción de funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, emitió un adelanto del fallo como resultado del juicio penal al que fue sometido Candia Aguilar por la compra de cámaras de vigilancia, cuando era alcalde del distrito de Alto Selva Alegre en el 2012.

“Llevo 10 años con este proceso. Yo respeto la decisión de Poder Judicial, pero no la comparto. No tengo por qué tener miedo porque no he cometido ningún delito. Vamos a esperar al próximo 30 de diciembre para que nos notifiquen sobre este adelanto de fallo para hacer la apelación en adelante ”, indicó.

En su defensa, el burgomaestre agregó que el juzgador se basó en tres indicios para sentenciarlo, pero que son acciones que se le escapan de las manos. “ Esos tres indicios escapan de mi capacidad, dominio y de mi responsabilidad como alcalde. Como todo ciudadano, tengo derecho a la segunda instancia”, agregó.

Candia acotó que, al haber decidido ser político, le iba a implicar recibir denuncias por presuntos actos de corrupción. “Ser autoridad implica mucha responsabilidad. Desde que tomé la decisión de ser político, de gobernar primero un distrito, luego una ciudad, sabía que estaba sometiéndome también a recibir denuncias de esta naturaleza y solo queda hacerle frente”, agregó.

Finalmente, consideró que el anterior juez que vio su caso cometió una aberración jurídica y, por ello, se anuló la sentencia pasada que tenía en su contra.