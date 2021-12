Cuellos Blancos: Piden apartar a juez Hugo Núñez de caso contra Walter Ríos

El juez supremo Hugo Núñez Julca, quien controla y dirige varias de las investigaciones seguidas a altos funcionarios y a procesados del caso Los Cuellos Blancos del Puerto, se encuentra en la mira y podría ser separado de su posición en el Poder Judicial a raíz de un audio que fue difundido en la última semana.

De acuerdo con una grabación que hizo el teniente PNP Jorge Rodríguez Machado, Núñez Julca se contactó con aquel para pedirle que retire una denuncia en su contra hecha ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por una resolución judicial que había autorizado otro magistrado (Jorge Castañeda Espinoza) cuando Núñez se encontraba de licencia y se hallaba en Puerto Rico.

La República ha registrado el detalle de este incidente la semana pasada, no obstante, se advirtió también de una posible respuesta por parte de los investigados del caso Cuellos Blancos, pues en parte del audio Hugo Núñez se refiere al megaproceso de este modo: “me daría mucha pena que el caso de delincuentes, fiscales, jueces, no... este... no solamente del Callao, sino también de otros sitios, empresarios, todo, políticos, en fin, que han tenido que ver con Los Cuellos Blancos (...) se pierda todo”.

Petición de Julio Mollo Navarro, acusado a 5 años y 6 meses de prisión por el caso Cuellos Blancos del Puerto.

Una de las primeras reacciones a ello ha sido el de Julio Mollo Navarro, acusado en un caso que involucra también al expresidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos Montalvo.

La defensa de Mollo, Guillermo Astudillo, presentó precisamente el viernes 17 de diciembre un recurso (recusación) para apartar a Núñez Julca del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, despacho que encabeza, alegando falta de imparcialidad en el proceso así como una vulneración a la garantía del desarrollo del proceso, pues tendría un sesgo contra los implicados .

Este diario accedió a la solicitud en el que se alegan diversas irregularidades en Núñez: citar al teniente PNP al despacho del juez, pedirle expresamente a este que “retire o reconduzca” su denuncia en la JNJ, mostrarle al policía una resolución “de contenido reservado” y utilizar adjetivos peyorativos contra los involucrados del caso Cuellos Blancos.

Fragmento del audio que involucra al juez supremo Hugo Núñez Julca.

Además, Mollo Navarro sostiene que se le han venido denegando diversos pedidos como el cese de su prisión preventiva (que tiene desde 2019), el cambio de esta medida por arresto domiciliario, así como observaciones a la acusación fiscal en donde se le pidió 5 años y 6 meses de cárcel efectiva por haber sido cómplice, según la Fiscalía, el delito de cohecho activo específico.

Por estas razones, el juez Hugo Núñez Julca, alega, debería ser separado del cargo y otro magistrado debería ocupar su lugar en el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.

Este lunes 20 de diciembre a las 9 a.m., Núñez Julca debe revisar este recurso y pronunciarse también sobre la veracidad del audio, de sus afirmaciones y, en caso deniegue el pedido, será la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia la que determine su permanencia y si continuará dirigiendo este proceso contra Walter Ríos, Julio Mollo y otros implicados .

Walter Ríos: caso concreto

El 31 de marzo de este año, el fiscal supremo Jesús Fernández Alarcón acusó a cinco personas, incluyendo a Walter Ríos por varios delitos, tal como reportó esta publicación previamente.

Según la investigación, el empresario Mario Mendoza “valiéndose de su poder económico e influencia para obtener decisiones favorables”, buscó obtener una resolución judicial positiva a favor de su hijo Gianmarco Mendoza Serrano.

Para ello, se contactó cn los jueces Luis Pajares Narva y Saúl Beltrán Reyes, entonces integrantes de la Primera Sala Civil Permanente del Callao, para conseguir sus votos a favor de Mendoza. Pajares Narva recibió a cambio de ello en esa oportunidad S/20.000 y, Beltrán, luego, el ascenso a juez superior provisional en mayo de 2018.

Walter Ríos, además, asistió en los ofrecimientos a ambos jueces del Callao. También recibió beneficios de parte de Mario Mendoza (a través de la empresa Alpaca Color S.A.) como almuerzos en el restaurante Los Cabos, vinos por su cumpleaños, entre otras actividades.

En medio de esta trama el juez Julio Mollo Navarro y el ciudadano Julián Feijoó también actuaron como intermediarios para ofrecer los beneficios que Mendoza propuso para los jueces Pajares y Beltrán .

Por estos hechos, se solicitaron 13 años de prisión para Ríos, 5 años para Julio Mollo, 11 años de cárcel para Mario Mendoza y los demás involucrados en uno de los muchos incidentes que abarca el caso Cuellos Blancos del Puerto.