Cueto: “Hay muchos indicadores” para apoyar la censura del ministro Gallardo

El congresista de Renovación Popular José Cueto señaló que existen “muchos indicadores” para apoyar una censura del ministro de Educación, Carlos Gallardo. Recordó que la moción de censura que discutirá y votará el martes 21 el Congreso no responde a un proceso judicial, sino a uno político, y que estos indicadores son suficientes como para que las bancadas puedan tomar una postura respecto de la continuidad del titular del Minedu.

“Esto ha sido elaborado dentro de la Comisión de Educación. Se ha recibido información de diferentes fuentes. Mucha de esta ha sido publicada por diferentes medios y evidencian que el Sr. Gallardo pertenece a esa asociación (Fenate). No solo es eso, sino que también consideraremos esta filtración que no ha sido una filtración, sino una maniobra del robo de la prueba afectando a una gran cantidad de profesores que han estudiado contra otros que han comprado (la prueba). Hay muchos indicadores. El día de la interpelación no nos dejó satisfechos”, declaró a Exitosa.

Moción de censura contra Gallardo

El Pleno del Congreso de la República debatirá y votará el martes 21 de diciembre la moción de censura —presentada por Renovación Popular— contra el ministro Carlos Gallardo por los nombramientos cuestionados en la cartera que lidera y la filtración de la prueba de nombramiento docente.

La moción de censura señala que Carlos Gallardo no cuenta con la idoneidad necesaria para continuar en el cargo al ser una persona “más que cuestionada” debido a su supuesta pertenencia a la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate Perú).

La moción que será votada este martes también señala que se han comprobado las irregularidades en el desarrollo de la Prueba Única Nacional del Concurso de Nombramiento 2021 con la filtración de las preguntas y el solucionario del examen. Desde el Congreso se señala su responsabilidad tras anunciar que no se anularía la prueba pese a las probadas irregularidades.

El pasado 7 de diciembre, Carlos Gallardo acudió al Congreso para responder las preguntas indicadas en su interpelación. Al no ser satisfactorias, algunas bancadas del Parlamento optaron por apoyar la iniciativa de Renovación Popular y sumar sus formas para ingresar una moción de censura en su contra.