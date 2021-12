IEP: 78% de peruanos desaprueba la gestión del Congreso de la República

La mayoría de peruanos desaprueba el trabajo que realiza el Congreso de la República, el cual se instauró el último 23 de julio para el periodo 2021-2026, según la última encuesta que realizó el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) para La República. Esto, luego de que la oposición intentara poner a debate una moción de vacancia contra el presidente de la República, Pedro Castillo.

Frente a la pregunta: “¿Usted aprueba o desaprueba el desempeño del Congreso de la República?”, el 78% señaló que no respalda la labor que han realizado los 130 parlamentarios desde el Palacio Legislativo , lo que significa un leve aumento de tres puntos porcentuales en comparación al mes anterior, donde la desaprobación alcanzó un 75%.

Por el lado opuesto, el estudio reveló que solo un 18% de la ciudadanía da el visto bueno al trabajo del Congreso de la República, cifra que es menor en tres puntos porcentuales a la de la última investigación. Mientras tanto, el 4% indicó no saber u opinar respecto al tema.

Asimismo, el sondeo especificó que la desaprobación al Legislativo es más recurrente entre los niveles socioeconómicos A y B y la aprobación es más común en las provincias del oriente del país, en la selva.

Desaprobación de María del Carmen Alva

La encuesta hecha por el IEP mostró, además, que la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva, también cuenta con un gran porcentaje de desaprobación por parte de los peruanos. Esto luego de que se rechazara una moción de censura en su contra por sus presuntas expresiones contra el Gobierno de Pedro Castillo frente a diputados españoles.

Es así que el estudio revela que el 68% de la ciudadanía no apoya el desempeño de Alva Prieto como la presidenta de esta institución , mientras que solo un 23% indica estar conforme con el trabajo que realiza desde que juró en el cargo el último 26 de julio. Asimismo, un 9% indicó que no sabe sobre el tema o decidió no opinar al respecto.

PUEDES VER: Inician acción de control inmediata a contrato ganado por proveedor que visitó a Pedro Castillo

El estudio fue hecho a nivel nacional y consultó a la población del lunes 13 al jueves 16 de diciembre. Sus márgenes de error de 2,8 puntos por encima y debajo de cada resultado.